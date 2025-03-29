威力驚人！緬甸強震死傷破千人 日專家：規模達到「能登強震2倍」

緬甸中部28日發生芮氏規模8.2強震，災情慘重，死亡人數破千人。日本地質學教授遠田晉次指出，緬甸強震的規模，可能達到2024年1月1日能登半島強震時的2倍。

2024年1月1日，日本石川縣能登半島發生規模7.6的地震，造成嚴重傷亡，近470人死亡。

日本媒體《每日新聞》報導，日本東北大學地層地質學教授遠田晉次指出，「巨大斷層『實皆斷層』南北穿過緬甸中央、長達1000公里，其中一段200公里的部分引起地震，其規模大約是能登半島地震的2倍。」

由於震源深度僅10公里，加上人口超過120萬的緬甸第二大城曼德勒（瓦城）就在震源上方，因此引發嚴重災情。

遠田晉次分析，「在歷史相當悠久的城市，因為建築物結構相當脆弱，因此災情可能會相當於2023年土耳其敘利亞強震。未來仍有機率出現規模M6以上的餘震，可能會對仍未移動的斷層帶造成影響，必須保持警戒。」