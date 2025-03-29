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緬甸強震威力相當於300多枚原子彈 地質學家估未來數月持續餘震

聯合報／ 編譯梁采蘩／即時報導
緬甸28日發生芮氏規模8.2強震，已造成超過1千人死亡。地質學家表示，這起地震威力相當於300多枚原子彈爆炸，預估未來數個月將持續發生餘震。圖為3月29日緬甸首都奈比多，一座遭震垮的建築。美聯社
緬甸28日發生芮氏規模8.2強震，已造成超過1千人死亡。地質學家表示，這起地震威力相當於300多枚原子彈爆炸，預估未來數個月將持續發生餘震。圖為3月29日緬甸首都奈比多，一座遭震垮的建築。美聯社

緬甸28日發生芮氏規模8.2強震，已造成超過1千人死亡。地質學家表示，這起地震威力相當於300多枚原子彈爆炸，預估未來數個月將持續發生餘震。

地質學家菲尼克斯（Jess Phoenix）向美國有線電視新聞網（CNN）報導表示，這場地震釋放的能量相當於334枚原子彈爆炸。她警告，由於印度板塊持續向緬甸下方的歐亞板塊擠壓，餘震可能會持續數月。

菲尼克斯說，緬甸內戰將加劇這場災難的影響，「原本就已是艱難的局勢，如今變得幾乎無法應對」。內戰加上通訊中斷，使外界難以掌握這場地震的真實災情。

緬甸軍政府稍早宣布已有1002人罹難。美國地質調查局（USGS）根據早期模型推估，死亡人數可能超過1萬人。

地震 緬甸 緬甸強震

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