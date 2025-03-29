罕見對外求援 CNN：震災超過緬甸軍政府能力所及

緬甸第2大城瓦城（Mandalay）附近昨天發生規模8.2地震後，緬甸軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）罕見向國際社會尋求協助。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，敏昂萊昨天在電視談話中說：「我已親自視察一些災區評估情況。我要呼籲大家攜手合作，支持正在進行的救援行動。」

敏昂萊說：「我已宣布進入緊急狀態並請求國際援助。我要持續公開邀請任何願意前來協助我國災民的組織和國家」還說印度將提供援助。

他昨天說，位於緬甸中部的首都奈比多至少96人死亡，其他地區有數十人死亡，至少732人受傷，並說「預計傷亡人數還會增加」。

法新社報導，緬甸軍政府今天在聲明中說死亡人數增到至少1002人，近2400人受傷。

CNN提到，敏昂萊求助國際顯見地震衝擊嚴重。敏昂萊是國際刑事法院（ICC）檢方聲請逮捕對象，他的軍政府鮮少與國際社會合作。

緬甸國防軍2021年奪權後敏昂萊即擔任軍政府領導人。國際刑事法院首席檢察官去年向法官聲請逮捕令，罪名是他涉嫌對緬甸穆斯林少數族裔洛興雅（Rohingya）犯下違反人道罪。估計有超過100萬洛興雅人被迫離開緬甸。國際刑事法院尚未簽發逮捕令。

緬甸軍政府嚴重限制網路使用，並在國內打壓新聞媒體。