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因應緬甸強震 教育部啟動僑外生心理輔導與學習支持

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
因應緬甸強震，教育部與各級學校啟動僑外生心理輔導與學習支持。圖／本報系資料照
因應緬甸強震，教育部與各級學校啟動僑外生心理輔導與學習支持。圖／本報系資料照

因應緬甸強震可能引發僑外生擔憂與不安，教育部已要求各校全面啟動三級輔導機制及資源連結機制，並請導師多加關心僑外生在校生活情形。目前在台就讀的緬甸學生將近2973人，教育部表示，如學生有需要，學校應提供個案及團體輔導，以提升僑外生的情緒調適能力，協助其應對壓力與恐慌，確保學生能安心就學。

另外，若僑外生家庭因地震發生重大變故，確有返國需求，教育部已請各校確保學生學習權益，並提供彈性學習措施。

教育部指出，對於學生強震影響需返鄉請假而缺課的情況，將不列入計算，並請學校提供以下必要協助：一、學生返校後，學校應提供課業及實習課程的補救措施，教育部將協助補助教師鐘點費與材料費等相關經費；二、授課教師可針對個別學生的特殊情形調整評分方式，採取多元評量，以確保學生學習不中斷；三、針對有需要的學生，學校應提供必要的諮商與輔導服務，協助其適應學習與生活。

教育部提到，將持續關注後續發展，並與學校密切合作，確保受影響僑外生獲得充分的支持與關懷。此外，有需求的僑外生也可利用NISA專線服務電話(0800-789-007)，週一至週五上午9時至下午5時由專人接聽，非上班時間提供語音答錄服務，確保學生能獲得所需的協助與關懷。

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