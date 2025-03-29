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緬甸地震曼谷大樓倒塌 泰國民間喊話盼台人協助救援

中央社／ 曼谷29日專電
緬甸發生芮氏規模8.2強震，曼谷受到波及一棟興建中的大樓倒塌。受困工人的親友站在工地外望著倒塌建築物。中央社
緬甸發生芮氏規模8.2強震，曼谷受到波及一棟興建中的大樓倒塌。受困工人的親友站在工地外望著倒塌建築物。中央社

緬甸發生震矩規模8.2強震，距離震央1000多公里的曼谷受波及倒了一棟大樓，受困工人的親友在工地外含淚焦急等待，泰國工程師向台灣喊話，希望有經驗的台灣人協助救援工作。

美國地質調查所（USGS）表示，緬甸中部當地時間昨天中午發生規模8.2地震，震央在實皆市（Sagaing）西北方約16公里處，深度僅10公里。鄰國中、泰皆感受撼動。

曼谷位於震央東南方約1000多公里，但仍受波及，曼谷恰圖恰區一棟正在興建中的大樓因為地震而倒塌，預估百名工人受困倒塌的建物內，截至今天早上確認7人死亡，救援團隊昨天已迅速抵達現場連夜展開救援行動。

防災減災廳廳長蘇里亞猜（Suriyachai Rawiwan）今天說偵測到15個人的生命徵象，但救援行動並不容易，因有些人被困在3公尺深的地方，現在救援團隊想辦法送水和食物給這些人，希望在黃金72小時內把人救出來。

泰國工程師委員會（Council of EngineeringThailand）前主席、現任民主黨副主席蘇查威（Suchatvee Suwansawat）帶領多位工程師到現場，表示民間願意協助救援。他接受中央社訪問時表示，以前從未遇過這樣狀況，他猜測是設計或是建築出了問題。

蘇查威表示，他身邊有好幾個資深的工程師都願意幫忙，但因為他們以前從來沒有遇過這樣的事情，因此他們需要有經驗的人幫助。他向台灣喊話，希望台灣的救援專家可以前來曼谷協助救人的工作，並協助蒐集證據，幫忙有系統找出事故的原因。

今年43歲的泰國人娜維蒙（Narvemol Thonglek）平常會到工地幫忙，當時建築物倒塌當下，她人不在工地，但她有6位友人正在建築物內工作，包括3位泰國人、1位柬埔寨人，以及2位緬甸人，從昨天6人就音訊全無。

今天早上娜維蒙坐在工地外焦急等待友人的消息，她說，事發後，電話怎麼打都打不通。她一邊拭淚一邊表示，她還是抱有希望，希望有奇蹟發生。

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