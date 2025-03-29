快訊

緬甸強震 觸發台灣2周內恐有規模6以上地震？氣象署回應了

校友公開信點名回應區桂芝發言 北一女校長今首發聲

泰緬旅遊退團原則曝光！ 觀光署：4月15日前 泰、緬團可解約退費

聽新聞
0:00 / 0:00

緬甸震災 大陸向緬甸提供4.5億元緊急援助

聯合報／ 記者潘維庭／即時報導
緬甸28日發生強震，29日，大陸救援機構「藍天救援隊」2名隊員在雲南瑞麗口岸檢查車輛情況，準備進入緬甸救援。（新華社）
緬甸28日發生強震，29日，大陸救援機構「藍天救援隊」2名隊員在雲南瑞麗口岸檢查車輛情況，準備進入緬甸救援。（新華社）

緬甸中部28日發生地震，緬甸軍政府29日更新傷亡訊息，表示該強震已造成千人以上死亡。大陸國家國際發展合作署新聞發言人李明29日表示，應緬甸政府請求，中國政府決定向緬甸提供1億元人民幣（約新台幣4.5億元）緊急人道主義地震救災援助。

李明也提到，陸方派出2支救援隊，提供帳篷、毛毯、急救包、食品、飲用水等災區急需物資。首支救援隊29日已抵達仰光，將及時奔赴災區開展現場救助；大陸國合署副署長劉俊峰等赴機場送行。

先前，大陸雲南省地方救援隊已第一時間抵達仰光；大陸官方首批援助物資計劃31號啟運。還將視緬方需要繼續提供援助。

稍早大陸國家主席習近平、國務院總理李強就緬甸震災，已向緬甸領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）致慰問電。習近平表示，中方願向緬方提供需要的幫助，支持災區人民早日戰勝災害、重建家園。

地震 緬甸 緬甸強震

延伸閱讀

緬甸地震重創歷史名城瓦城 百年王宮遇劫 母痛失愛女喊：救救我

關懷緬甸強震！「全家」攜兩大公益團體推手機APP捐款

緬甸強震 侯友宜：新北51名搜救隊員待命等待中央調度

緬甸地震 華育國際文教協會啟動專案募款賑災

相關新聞

泰緬旅遊退團原則曝光！ 觀光署：4月15日前 泰、緬團可解約退費

昨日（114年3月28日）緬甸中部發生芮氏規模8.2的強烈地震，地震波及鄰近國家，其中泰國首都曼谷亦感受強烈震感，泰國政...

威力驚人！緬甸強震死傷破千人 日專家：規模達到「能登強震2倍」

緬甸中部28日發生芮氏規模8.2強震，災情慘重，死亡人數破千人。日本地質學教授遠田晉次指出，緬甸強震的規模，可能達到20...

緬甸強震 曼谷倒塌大樓發現15人生命跡象！深埋數公尺「救援難度極高」

緬甸中部28日發生芮氏規模8.2強震，毗鄰的泰國也受到地震波及。首都曼谷洽圖洽（Chatuchak）區興建中的國家審計署...

緬甸地震波及泰國…曼谷留學生光腳逃30層樓 絕望給家人留遺言

緬甸中部昨日（28日）發生芮氏規模8.2地震，並波及周邊國家，有身處泰國曼谷的大陸留學生向陸媒講述了自己的逃生經歷，期間他絕望爬了30層樓，甚至給家中留遺言。

緬甸強震威力相當於300多枚原子彈 地質學家估未來數月持續餘震

緬甸28日發生芮氏規模8.2強震，已造成超過1千人死亡。地質學家表示，這起地震威力相當於300多枚原子彈爆炸，預估未來數...

曼谷大樓倒塌牽涉中企 媒體消音「中鐵十局」

緬甸地震釀災情。泰國曼谷恰圖恰區一處興建中大樓倒塌，這座大樓承建商之一為中國央企子公司「中鐵十局」，除了極少數媒體點出倒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。