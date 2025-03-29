緬甸震災 大陸向緬甸提供4.5億元緊急援助

緬甸中部28日發生地震，緬甸軍政府29日更新傷亡訊息，表示該強震已造成千人以上死亡。大陸國家國際發展合作署新聞發言人李明29日表示，應緬甸政府請求，中國政府決定向緬甸提供1億元人民幣（約新台幣4.5億元）緊急人道主義地震救災援助。

李明也提到，陸方派出2支救援隊，提供帳篷、毛毯、急救包、食品、飲用水等災區急需物資。首支救援隊29日已抵達仰光，將及時奔赴災區開展現場救助；大陸國合署副署長劉俊峰等赴機場送行。

先前，大陸雲南省地方救援隊已第一時間抵達仰光；大陸官方首批援助物資計劃31號啟運。還將視緬方需要繼續提供援助。

稍早大陸國家主席習近平、國務院總理李強就緬甸震災，已向緬甸領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）致慰問電。習近平表示，中方願向緬方提供需要的幫助，支持災區人民早日戰勝災害、重建家園。