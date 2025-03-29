7-ELEVEN與2大公益團體攜手啟動「緬甸震災募款」

緬甸中部當地時間3月28日中午發生芮氏規模8.2地震，深度僅10公里，造成當地多處樓房、大樓毀損，當地政府已宣布進入緊急狀態，各避難所也緊急啟用，需要外界資源即時送暖進災區。7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台結合線上OPENPOINT APP與ibon便利生活站，分別自3月30日凌晨0點、上午10點起至4月30日止攜手台灣世界展望會、基督教芥菜種會合作，啟動為期32天的緊急募款活動。

7-ELEVEN持續架構在地服務網絡最綿密的友善公益商店，「把愛找回來」公益募款平台自1988年起長期關注海內外社會議題，逢重大災難有緊急募款需求時，以最安心、即時、公開的捐款管道，集結全民愛心將資源送進災區救援與重建，自3月30日凌晨0點起至4月30日23點59分止，點選OPENPOINT APP首頁下方「服務」後即可點選「線上捐款」，選擇「支援緬甸震災」類別即可點選欲捐款的團體，依流程步驟完成捐款。