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緬甸地震 消防署：台灣搜救隊126人6搜救犬待命

中央社／ 台北29日電
緬甸28日下午發生芮氏規模8.2強震，新北市府消防局表示，搜救隊領犬員羅浩芳與搜救犬Amei已經整備待命，隨時可以前往災區救援。（新北消防局提供）中央社
緬甸28日下午發生芮氏規模8.2強震，新北市府消防局表示，搜救隊領犬員羅浩芳與搜救犬Amei已經整備待命，隨時可以前往災區救援。（新北消防局提供）中央社

緬甸發生規模8.2強震，消防署表示，搜救人員126人、搜救犬6隻及各式裝備器材15公噸已整備完成，目前有5支國際搜救隊動員，另包含台灣等24隊待命中。

緬甸中部昨天發生規模8.2強震，美國地質調查所（USGS）今天估計，可能有超過1萬人罹難。法新社報導，緬甸執政軍政府今天表示，強震已釀694死、1670傷。

內政部消防署今天透過新聞訊息指出，昨天下午3時30分已通知本月國際人道救援輪值縣市，包括屏東縣、桃園市消防局及輪值縣市領犬員整備待命。

同時，已完成搜救人員126人（含6名醫師、7名護理師、2名獸醫師、2名結構技師）和搜救犬6隻，以及各式裝備器材15公噸的救援待命整備。此外，消防署特種搜救隊也已停休，全員待命中；屏東縣消防局搜救隊40人今天也已至南投竹山消防署特搜隊待命。

消防署說，慈濟慈善基金會也已備妥物品，包括50箱香積飯、200條毛毯和穀力棒等63箱等賑災物資。

截至今天中午12時止，消防署指出，國際搜救隊共計有5支動員中，分別為俄羅斯、新加坡、中國公羊隊（NGO）、馬來西亞、美國查札克救援隊（NGO）等；另包括台灣在內有24隊待命中，115隊監測中、解除待命3隊。

根據外交部資訊提到，駐泰、緬2代表處均已於第一時間向泰、緬2國政府表示，願派遣搜救隊協助賑災，相關人員及裝備均已整備完成，隨時出發。

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