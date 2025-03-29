快訊

緬甸強震 觸發台灣2周內恐有規模6以上地震？氣象署回應了

校友公開信點名回應區桂芝發言 北一女校長今首發聲

泰緬旅遊退團原則曝光！ 觀光署：4月15日前 泰、緬團可解約退費

緬甸強震印度馳援 C-130運輸機降落仰光

中央社／ 新德里29日綜合外電報導
緬甸強震，鄰近的泰國曼谷、馬來西亞檳城、中國雲南、印度等皆受劇烈撼動，多地傳出建築物倒塌以及人員傷亡。美聯社
緬甸強震，鄰近的泰國曼谷、馬來西亞檳城、中國雲南、印度等皆受劇烈撼動，多地傳出建築物倒塌以及人員傷亡。美聯社

緬甸昨天發生規模8.2強震，重創這個飽受內戰蹂躪的國家。印度外交部表示，一架印度援助飛機今天降落緬甸，並提供這架C-130運輸機降落商業大城仰光後卸貨的照片。

法新社報導，緬甸以往的軍事政權即便在發生嚴重天災後，也不願接受外國援助，但如今軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）罕見地懇請國際馳援，表明這起地震造成嚴重傷亡。

緬甸軍政府資訊小組發表聲明表示，目前已知死亡人數增至1002人，2376人受傷。

印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）表示，已派遣一架C-130軍用運輸機救援，載運衛生用品包、毯子、食品包與其他必需品。這架飛機降落仰光（Yangon）。

蘇杰生還說：「一組搜救隊與醫療隊也隨同這架班機前往。我們將持續關注情勢發展，並提供更多援助。」

地震 緬甸 緬甸強震

延伸閱讀

關懷緬甸強震！「全家」攜兩大公益團體推手機APP捐款

緬甸地震 台灣世界展望會啟動捐款專案

緬甸強震 侯友宜：新北51名搜救隊員待命等待中央調度

緬甸地震 華育國際文教協會啟動專案募款賑災

相關新聞

泰緬旅遊退團原則曝光！ 觀光署：4月15日前 泰、緬團可解約退費

昨日（114年3月28日）緬甸中部發生芮氏規模8.2的強烈地震，地震波及鄰近國家，其中泰國首都曼谷亦感受強烈震感，泰國政...

威力驚人！緬甸強震死傷破千人 日專家：規模達到「能登強震2倍」

緬甸中部28日發生芮氏規模8.2強震，災情慘重，死亡人數破千人。日本地質學教授遠田晉次指出，緬甸強震的規模，可能達到20...

緬甸強震 曼谷倒塌大樓發現15人生命跡象！深埋數公尺「救援難度極高」

緬甸中部28日發生芮氏規模8.2強震，毗鄰的泰國也受到地震波及。首都曼谷洽圖洽（Chatuchak）區興建中的國家審計署...

緬甸地震波及泰國…曼谷留學生光腳逃30層樓 絕望給家人留遺言

緬甸中部昨日（28日）發生芮氏規模8.2地震，並波及周邊國家，有身處泰國曼谷的大陸留學生向陸媒講述了自己的逃生經歷，期間他絕望爬了30層樓，甚至給家中留遺言。

緬甸強震威力相當於300多枚原子彈 地質學家估未來數月持續餘震

緬甸28日發生芮氏規模8.2強震，已造成超過1千人死亡。地質學家表示，這起地震威力相當於300多枚原子彈爆炸，預估未來數...

曼谷大樓倒塌牽涉中企 媒體消音「中鐵十局」

緬甸地震釀災情。泰國曼谷恰圖恰區一處興建中大樓倒塌，這座大樓承建商之一為中國央企子公司「中鐵十局」，除了極少數媒體點出倒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。