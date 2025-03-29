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關懷緬甸強震！「全家」攜兩大公益團體推手機APP捐款

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
關懷緬甸強震，全家便利商店率先透過 「全家愛心大平台」，與台灣世界展望會、基督教芥菜種會合作，啟動「全家」APP捐款。圖／全家便利商店提供
關懷緬甸強震，全家便利商店率先透過 「全家愛心大平台」，與台灣世界展望會、基督教芥菜種會合作，啟動「全家」APP捐款。圖／全家便利商店提供

3月28日下午緬甸中部發生芮氏規7.7強烈地震，當地多區災情慘重，估計有130萬人受到地震衝擊。全家便利商店已率先透過 「全家愛心大平台」，與台灣世界展望會、基督教芥菜種會合作，啟動「全家」APP捐款；只要於「全家」APP首頁進入「我的公益」，並點選「0328緬甸地震愛心捐款專區」，就可選擇「台灣世界展望會」或「基督教芥菜種會」進行善款代收，成為提供民眾便利捐款管道。

全家便利商店不僅為最接近民眾的生活平台，更打造「全家愛心大平台」隨時成為嫁接民眾與社會需求的重要橋樑，此次將透由「全家」APP捐款，協助台灣世界展望會（衛部救字第1131363224號）、基督教芥菜種會（衛部救字第1131363619號）受理各界善款。

「全家」表示此次代收善款將由台灣世界展望會、基督教芥菜種會執行，協助緬甸強震災民，服務內容包含提供第一階段之緊急救援、安置受災居民，提供臨時庇護所，提供糧食、飲水、醫療用品等物資與基本生活的協助，以及第二階段之生活照顧與災後重建，提供災民生活照顧與心理支持及必要之重建支持，幫助災民走過漫漫重建路。「全家」誠摯邀請社會大眾透過「全家」APP捐款，匯聚愛心，共同援助緬甸。

「全家」此次協助台灣世界展望會、基督教芥菜種會受理各界捐款，盼發揮通路優勢、號召1,850萬會員發揮愛心，於第一時間啟動「全家」APP「0328緬甸地震愛心捐款專區」，民眾可選擇「台灣世界展望會」或「基督教芥菜種會」代收善款，盼即時為災民送上最需要的幫助。

欲索取捐款收據民眾，只要在「全家」APP操作捐款流程時，勾選捐款收據，將由捐款之公益團體統一處理，於捐款結束後寄發收據。有任何捐款問題可電洽台灣世界展望會（02-8195-3005）或基督教芥菜種會（02-7730-9292）。

全家便利商店率先透過 「全家愛心大平台」，與台灣世界展望會、基督教芥菜種會合作，啟動「全家」APP捐款，關懷緬甸強震。圖／全家便利商店提供
全家便利商店率先透過 「全家愛心大平台」，與台灣世界展望會、基督教芥菜種會合作，啟動「全家」APP捐款，關懷緬甸強震。圖／全家便利商店提供

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