暖心！華航宣布免費載運緬泰地區賑災物資
緬甸昨天發生芮氏規模8.2強震，緬甸軍政府罕見向國際尋求援助，華航（2610）考量到人道救援需求，29日宣布免費載運緬泰地區賑災物資。
華航今天表示，針對緬甸和泰國地區發生了嚴重地震災害，華航迅速投入援助行動，盡力協助受影響的國人與旅客。秉持飛航安全至上，目前往返緬甸仰光及泰國曼谷、清邁的航班維持正常運作，將持續關注當地狀況並配合機場作業，提醒旅客出發前留意相關資訊，以維護自身安全。
此外，華航提供航空公司資源，率先宣布免費載運賑災物資，全力配合政府、公益或宗教團體及救援組織，期能將台灣的愛心送往災區，協助當地渡過難關。
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