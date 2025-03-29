緬甸大地震 陸國台辦發文關懷「緬甸與周邊國家台胞」

緬甸28日發生大地震，造成多人傷亡與房屋財務損毀，大陸方面已經派出救援隊，而大陸國台辦29日則發文關懷當地台胞，提到4項提醒事項，且強調如遇緊急情況，「請及時報警並聯繫中國駐當地使領館求助。」

大陸國台辦公眾號29日發文，標題是「緬甸強震！在緬甸及周邊國家的台胞們請注意」，內容提到，「在緬甸及周邊國家的台胞們，請您注意這些事項，緊急情況可撥打這些電話求助」，提供諸多中共駐緬甸使領館的電話。

這份公告是改寫自中共駐緬甸大使館28日晚間發布的訊息，內文略有調整，使館表述的「在緬同胞」，國台辦改成「台胞」，範圍也增加「周邊國家」。提供的電話除了緬甸報警電話、醫療急救電話與2使領館電話外，也增添中共駐泰國、清邁、寮國、龍坡邦（瑯勃拉邦）、越南、胡志明市的使領館電話。

大陸外交部29日凌晨發文指出，地震發生後，其駐緬甸使領館第一時間啟動應急機制並發布領事提醒，全面了解核實當地大陸機構、企業和人員安全情況。「目前尚未收到中國公民死亡的報告」。

陸媒報導，包含雲南省救援隊、中國救援隊、以及藍天救援隊、公羊救援隊都已前往緬甸協助救災，大陸國家主席習近平也已向緬甸領導人敏昂萊致慰問電，「對遇難者表示深切哀悼，向遇難者家屬、受傷人員和災區民眾致以誠摯慰問。」

我行政院長卓榮泰28日晚間發文指出，消防署特搜隊已經通知輪值縣市立即整備，「期盼海外的朋友平安，救災與復原工作順利，大家能早日走出地震難關」；僑委會也於29日在臉書發文，「祝願泰緬的僑胞朋友們一切平安。」