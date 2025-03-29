快訊

音響喇叭墊材怎麼選？網推「IKEA砧板」意外變神物 網曝原因：超實用

獸醫也看傻！2歲緬因貓尾巴46.99公分 刷新「世界最長貓咪尾巴」紀錄

余答應之後又出事…《甄嬛傳》這妃子被爆賣假包！鐵粉哭：別害下架看不到

聽新聞
0:00 / 0:00

緬甸大地震 陸國台辦發文關懷「緬甸與周邊國家台胞」

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸國台辦29日在微信發文，針對緬甸地震，表示「在緬甸及周邊國家的台胞們請注意」，公布聯繫電話與方式。（圖／截自國台辦公眾號）
大陸國台辦29日在微信發文，針對緬甸地震，表示「在緬甸及周邊國家的台胞們請注意」，公布聯繫電話與方式。（圖／截自國台辦公眾號）

緬甸28日發生大地震，造成多人傷亡與房屋財務損毀，大陸方面已經派出救援隊，而大陸國台辦29日則發文關懷當地台胞，提到4項提醒事項，且強調如遇緊急情況，「請及時報警並聯繫中國駐當地使領館求助。」

大陸國台辦公眾號29日發文，標題是「緬甸強震！在緬甸及周邊國家的台胞們請注意」，內容提到，「在緬甸及周邊國家的台胞們，請您注意這些事項，緊急情況可撥打這些電話求助」，提供諸多中共駐緬甸使領館的電話。

這份公告是改寫自中共駐緬甸大使館28日晚間發布的訊息，內文略有調整，使館表述的「在緬同胞」，國台辦改成「台胞」，範圍也增加「周邊國家」。提供的電話除了緬甸報警電話、醫療急救電話與2使領館電話外，也增添中共駐泰國、清邁、寮國、龍坡邦（瑯勃拉邦）、越南、胡志明市的使領館電話。

大陸外交部29日凌晨發文指出，地震發生後，其駐緬甸使領館第一時間啟動應急機制並發布領事提醒，全面了解核實當地大陸機構、企業和人員安全情況。「目前尚未收到中國公民死亡的報告」。

陸媒報導，包含雲南省救援隊、中國救援隊、以及藍天救援隊、公羊救援隊都已前往緬甸協助救災，大陸國家主席習近平也已向緬甸領導人敏昂萊致慰問電，「對遇難者表示深切哀悼，向遇難者家屬、受傷人員和災區民眾致以誠摯慰問。」

我行政院長卓榮泰28日晚間發文指出，消防署特搜隊已經通知輪值縣市立即整備，「期盼海外的朋友平安，救災與復原工作順利，大家能早日走出地震難關」；僑委會也於29日在臉書發文，「祝願泰緬的僑胞朋友們一切平安。」

地震 緬甸 緬甸強震

延伸閱讀

緬甸昨強震淺層原因曝 郭鎧紋分析全球仍有這些未爆彈

全家攜手公益團體啟動 APP 捐款 關懷緬甸強震

為緬甸強震罹難者哀悼！黃明志緊急宣布延後上新歌MV

緬甸強震 侯友宜：新北51名搜救隊員待命等待中央調度

相關新聞

緬甸強震增至1002人死亡！2376人受傷、30人失蹤

緬甸中部28日發生芮氏規模8.2強震，BBC報導，緬甸軍政府指出，地震傷亡人數增至1002人遇難、2376人受傷，另有3...

整理包／高樓全毀、重創百年王宮…緬甸8.2強震 災情、泰緬旅遊影響一次看

緬甸中部於當地時間28日中午發生芮氏規模8.2的強震，震央鄰近該國第二大城瓦城，強震結束12分鐘後...

緬甸50座清真寺倒塌！至少300名穆斯林被壓死 一具具遺體被搬出

緬甸中部28日發生芮氏規模8.2強震，救災行動仍在進行中。緬甸媒體《Khit Thit Media》報導，境內至少50座...

緬甸強震和1月嘉義地震有關？ 郭鎧紋：未來2周注意有無異常地震活動

緬甸實皆省昨天發生芮氏規模8.2強震，國外有專家稱該地震震央發生在的「實皆斷層」，已經沉寂200年之久。對此，前中央氣象...

緬甸強震後，外國記者現場報導的風險與困難？

3月28日下午，緬甸中部發生強震（震矩規模7.7、芮氏規模8.2），截至3月29日已知緬甸至少144死、732人受傷，由於震災範圍廣泛，傷亡數字仍有可能增加。本文作者楊智強，現職為自由記者，長期致力於緬甸採訪報導，2024年開始經營「邊境之眼」緬甸報導新聞網站。

緬甸8.2強震災情為何那麼嚴重？專家曝主因：破壞力前所未見

緬甸中部地區28日發生規模8.2強震，震央位在實皆省（Sagaing），震源深度僅約10公里，連鄰國泰國亦感受到強烈撼動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。