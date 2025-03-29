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緬甸昨強震淺層原因曝 郭鎧紋分析全球仍有這些未爆彈

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
緬甸28日發生強震，圖為首都奈比多地震後受損的建築。新華社
緬甸28日發生強震，圖為首都奈比多地震後受損的建築。新華社

緬甸昨發生芮氏規模8.2強震，震源深度只有10公里，屬於淺層地震，造成嚴重災情。前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋表示，台灣都是隱沒帶的地震，隱沒帶的地震有時候可以到很深，幾十公里甚至幾百公里都可以。但是昨天滿特殊的，昨天至今天凌晨有4起規模6以上地震，且4起地震都很淺。如果震源深度淺，災害就會比較大一點。

郭鎧紋表示，今年規模6以上地震，全世界有21起，昨天起今天凌晨就發生4起，有2個在緬甸，都是走滑斷層，走滑斷層的特徵就是比較淺，所以深度10公里以內。另外大西洋的中洋脊也有規模6.6和6.1兩個地震，中洋脊是張裂的，震源也是比較淺。

是否還有強震未爆彈？郭鎧紋表示，注意世界上曾經發生規模9的地震在哪裡；已知最大的地震就是智利的規模9.5強震，所以納斯卡板塊隱沒到南美洲智利海溝是最大的未爆彈，因為過去有發生9.5。

他說，美洲北部的加拿大外海過去也發生過規模9.2地震，阿留申海溝過去也有規模9地震發生。另外，千島海溝，日本說400年1次大地震恐引發大海嘯，「周期也快到了」；311東日本大地震也發生過規模9，而南海海槽每100至150年周期也都有規模9地震。

「台灣規模7地震滿多的」，郭鎧紋表示，但是規模8強震只有一次，就是1920年琉球海溝、在靠近台灣處，過去有規模8.0地震。此外，澳洲北邊和太平洋交界也有規模8以上密集帶，印度板塊和歐亞大陸板塊碰撞形成的「波斯西藏緬甸造山帶」，過去也經常有規模8以上地震。

「未爆彈很多」。郭鎧紋表示，從1900年以來，已經偵測到98起規模8以上地震，南極洲外面也發生過8次規模8以上地震，最近一次2021發生在南極和南美洲之間有規模8地震。

※以上言論僅供學術討論之用，應以氣象署為準。

地震 緬甸 緬甸強震

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