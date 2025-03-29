聽新聞
0:00 / 0:00
緬甸地震 外交部：泰緬政府暫未回覆台派搜救隊需求
緬甸昨天發生規模8.2地震，造成當地及泰國傳出災情。外交部今天表示，第一時間已向兩國政府表示願派遣搜救隊協助，但泰、緬兩國政府基於當地現況等因素，仍有若干困難待克服，故暫未回覆派遣搜救隊需求，將持續表達台灣援助意願。
針對政府是否派搜救隊前往泰、緬兩國協助搜救，外交部今天中午以新聞稿說明，駐泰國、駐緬甸兩代表處均已於第一時間向兩國政府表示，願派遣搜救隊協助賑災，相關人員及裝備均已整備完成，隨時可出發。
外交部表示，泰、緬兩國政府鑒於當地現況、客觀基礎條件及接待國際救援團隊的整體規畫與後勤支援能力，仍有若干困難待克服，故暫未回覆台灣派遣搜救隊需求。駐處將持續向兩國政府表達台灣援助意願，追蹤相關進展。
外交部將緬甸旅遊警示列為橙色，避免非必要旅行；泰國為黃色警示，特別注意旅遊安全並檢討應否前往。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言