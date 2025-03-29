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緬甸地震 外交部：泰緬政府暫未回覆台派搜救隊需求

中央社／ 台北29日電
因應0328緬甸7.7強震，屏東縣消防局特搜大隊預計有40人，整備準備前往協助救災。圖／消防局提供
因應0328緬甸7.7強震，屏東縣消防局特搜大隊預計有40人，整備準備前往協助救災。圖／消防局提供

緬甸昨天發生規模8.2地震，造成當地及泰國傳出災情。外交部今天表示，第一時間已向兩國政府表示願派遣搜救隊協助，但泰、緬兩國政府基於當地現況等因素，仍有若干困難待克服，故暫未回覆派遣搜救隊需求，將持續表達台灣援助意願。

針對政府是否派搜救隊前往泰、緬兩國協助搜救，外交部今天中午以新聞稿說明，駐泰國、駐緬甸兩代表處均已於第一時間向兩國政府表示，願派遣搜救隊協助賑災，相關人員及裝備均已整備完成，隨時可出發。

外交部表示，泰、緬兩國政府鑒於當地現況、客觀基礎條件及接待國際救援團隊的整體規畫與後勤支援能力，仍有若干困難待克服，故暫未回覆台灣派遣搜救隊需求。駐處將持續向兩國政府表達台灣援助意願，追蹤相關進展。

外交部將緬甸旅遊警示列為橙色，避免非必要旅行；泰國為黃色警示，特別注意旅遊安全並檢討應否前往。

地震 緬甸 緬甸強震

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