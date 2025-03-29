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緬甸強震 侯友宜：新北51名搜救隊員待命等待中央調度

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜表示，新北已準備51名搜救人員及搜救犬，全天待命，等待中央調度，隨時支援。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜表示，新北已準備51名搜救人員及搜救犬，全天待命，等待中央調度，隨時支援。記者江婉儀／攝影

緬甸中部於當地時間28日中午發生芮氏規模8.2的強震，此次強震已造成至少144人罹難，732人受傷。新北市長侯友宜表示，新北已準備51名搜救人員及搜救犬，全天待命，等待中央調度，隨時支援。

侯友宜今出席寵物AI大健走活動後受訪，侯友宜表示，在接到緬甸大地震的消息，他第一時間就要求特搜大隊馬上待命，準備51名搜救人員以及搜救犬全天候待命，等待中央的調度，隨時到緬甸去支援。同時他對這一次所有受傷害的緬甸同胞表達無限的哀痛，希望逝者能夠安息，傷者全力搶救，希望都能夠平安。

地震 緬甸 緬甸強震

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