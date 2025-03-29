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緬甸50座清真寺倒塌！至少300名穆斯林被壓死 一具具遺體被搬出

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
緬甸強震導致至少50座清真寺倒塌，恐多達300名穆斯林被活活壓死。取自臉書（＠Khit Thit Media）
緬甸強震導致至少50座清真寺倒塌，恐多達300名穆斯林被活活壓死。取自臉書（＠Khit Thit Media）

緬甸中部28日發生芮氏規模8.2強震，救災行動仍在進行中。緬甸媒體《Khit Thit Media》報導，境內至少50座清真寺倒塌，由於事發時許多穆斯林正在清真寺內進行集體禮拜，造成近300人死亡，許多遺體紛紛被搬出寺外空地擺放，但仍有許多人被壓在殘骸下。

地震發生於當地時間中午12時52分，當時伊斯蘭教徒正聚集在清真寺進行禮拜。根據失蹤人口統計，最新數據顯示罹難人數可能接近300 人，但由於仍有許多遺體受困於瓦礫堆下，實際死亡人數可能更高。

地震最為嚴重的地區包括曼德勒、薩嘎因和亞美信等地，這些地區的多座清真寺倒塌，情況相當混亂，當時也無法聯繫到任何救援人員，現場情況相當危急。

報導指出，當地吉尤克薩清真寺（Kyauk Se Mosque）、蘇雷岡清真寺（Sule Gon Mosque）、曼德勒西區清真寺（West Mandalay Mosque）、瑞普許清真寺（Shwe Pone Shein Mosque）、東吳清真寺（Taungoo Kandaw Mosque）、達達烏清真寺（Tada-U Myitthayar Mosque）、沙吉亞清真寺（Sagaing Mosque）、敏加拉清真寺（Mingalar Mosque）等多座清真寺都遭到嚴重破壞。

據了解，災難發生後，當地居民馬上自行搜尋廢墟中的生還者，但由於瓦礫堆積過於嚴重，救援工作進展緩慢。

曼德勒一名居民描述，當時無法聯繫救援隊伍，電話也完全無法使用。地震發生時，他和家人都在清真寺裡，僅有他因為靠近出口所以逃出，但其他親戚都被困在瓦礫堆下。

根據媒體照片顯示，一具具遺體被搬出寺外空地擺放。據了解，今天從清真寺廢墟中尋獲的遺體將按照伊斯蘭傳統進行安葬。

緬甸軍政府稍早指出，地震傷亡人數增至1002人遇難、2376人受傷，另有30人下落不明。

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