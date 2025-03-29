緬甸地震 台灣世界展望會啟動捐款專案

緬甸28日下午發生芮氏規模7.7強震，台灣世界展望會今天表示，已經開設緬甸捐款專案，呼籲民眾響應，為災區民眾提供食物、飲水、庇護所等救援物資。

緬甸28日下午發生規模7.7地震，震央位於瓦城（Mandalay）附近的實皆（Sagaing）西北方16公里處，深度僅10公里，屬於一起極淺層地震，連泰國首都曼谷，以及中國雲南省，都有明顯震感。

根據法新社報導，緬甸執政軍政府今天表示，緬甸強震的死亡人數增至694人，另有1670人受傷。

緬甸世界展望會會長金敏（Dr. Kyi Minn）今天透過台北世界展望會新聞稿表示，從仰光到奈比多、曼德勒的道路都受到了嚴重影響，這場地震令人憂心兒童與照顧者被迫分離、陷入危機。

展望會表示，世界展望會在緬甸服務的工作人員也承受地震衝擊，卻仍迅速投入救援的力量，將在現有社區發展工作的基礎上，為地震災區民眾提供食物、飲水、庇護所等救援物資。

展望會表示，台灣世界展望會已開設緬甸捐款專案，呼籲民眾立刻響應飢餓三十救援行動，目標幫助50萬人，同時也為地震倖存者以及災害現場工作人員祈禱，並持續評估擴大回應工作至泰國、孟加拉、寮國等地的可能性，陪伴受災兒童及家庭度過困境。