緬甸泰國嚴重震災 華航宣布免費載運緬泰地區賑災物資

華航表示，秉持飛航安全至上，目前往返緬甸仰光及泰國曼谷、清邁的航班維持正常運作，將持續關注當地狀況並配合機場作業，提醒旅客出發前留意相關資訊，以維護自身安全。

針對緬甸和泰國地區發生了嚴重地震災害，華航迅速投入援助行動，盡力協助受影響的國人與旅客。

華航提供航空公司資源，率先宣布免費載運賑災物資，全力配合政府、公益或宗教團體及救援組織，期能將台灣的愛心送往災區，協助當地渡過難關。