持續搜救！曼谷下修死亡數至6人 捷運恢復運作

緬甸中部28日發生芮氏規模8.2強震，救災行動仍在進行中。受地震波及的泰國曼谷當局29日上午修訂傷亡人數，由昨日公布的10人死亡下調至6人，另外有22人受傷，101人失蹤，原因是前線人員誤把一些危及個案計算為死亡個案。

曼谷市長Chadchart Sittipunt表示，隨著今天上午搜救工作持續進行，相信殘骸中還有更多倖存者。

曼谷知名景點洽圖洽地區一棟興建中的30層大樓在地震倒塌，據信多人受困，此外還有另外兩棟建築工地受影響，當局已進入緊急狀態。

據了解，曼谷捷運和輕軌今早已恢復運作，但部分路線仍然關閉，以便進行檢查。

有在曼谷市中心工作的律師分享，地震發生當下，看到一盞燈來回擺動，就意識到不對勁，接著聽到大樓吱吱作響，她和同事們趕緊衝下12層樓梯，說「這輩子還沒看過曼谷發生過這樣的地震」。

也有來自蘇格蘭的旅客分享，當時正在一家賣場裡，突然間整棟大樓開始搖晃，緊接著傳來了尖叫聲，大家一片恐慌，許多人就順著上行的手扶梯逃生。