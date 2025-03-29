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緬甸地震 華育國際文教協會啟動專案募款賑災

中央社／ 台北29日電

規模7.7強震28日重創緬甸。華育國際文教協會今天起開設「0328緬甸強震專案募款」，將用於幫助緬甸重點災區及其郊區學校、學生中心、在地社福團體及其他有需求個案度過難關。

長年深耕緬甸的華育國際文教協會理事長林語珊今天以「強震過後-我們能為緬甸做什麼？」為題，透過臉書（Facebook）向各界喊話，願聯合身邊關注的朋友們共同為災區救援與重建盡一份力。

她在發文中表示，緬甸一直是緬甸華文教育服務團（華育國際文教協會）多年來關注且深耕的土地。圍繞著偏鄉教育議題，服務團與在地許多學校、社區、組織共同成長，也看見他們一路上所遭逢的挑戰，而這次的重大天災，勢必也會連帶衝擊基層民生，重創全區發展。

即起發起「0328緬甸強震專案募款」，預計針對4大項目做重點支援：第1，救難團隊物資後勤，包括救難人員交通、伙食與住宿安排、救難器具與物品補給等；第2，急難傷病醫療費用，如震後傷者醫療費用、罹難者喪葬費用等。

第3，急難安置與生活物資，比方說震後災民之安置空間預備、震後災民生活物資等；第4，環境整頓與建築修繕，像是震後建築拆除、修繕、重建，將以學校、學生中心、收容所為主。

林語珊告訴中央社記者，協會目前共3名工作人員在當地均平安，但合作單位災情慘重，急需救援與安置，正評估是否提早過去支援，不過班機、機場狀態仍確認中。

林語珊同時身兼中華民國國際慈善文教協會秘書長，她曾獲前總統蔡英文接見，並代表接受「青年海外和平工作團」旗幟，多年來身體力行從事海外志工服務獲肯定。

林語珊強調，華育國際文教協會為內政部正式立案人民團體，每一筆社會大眾愛心捐款將開立合法節稅收據，請務必主動聯繫並提供正確個資，避免權益喪失。「0328緬甸強震專案募款」將推動至今年4月30日，且全案執行期程含結案紀錄將追蹤至今年9月30日止，暫計6個月。

相關捐款資訊如下：

金融機構：中華郵政（龍潭郵局）

金融代碼：700

戶名：華育國際文教協會

帳號：0281305-1138819

匯款單可備註：緬甸強震

匯款後請提供：匯款日期、金額、帳戶後五碼以利查帳

捐款收據資訊：姓名（抬頭）、身分證字號（統編）、電話、收件地址

地震 緬甸 緬甸強震

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