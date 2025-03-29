快訊

好突然！LINE宣布「個人檔案工作室」將終止服務 AI圖片建立明起停售

緬甸強震恐打亂行程！ 台灣各家「旅行社、旅遊平台」最新情況曝光

盼五一勞動節送大禮！藍營拚修法還民眾5天假

聽新聞
0:00 / 0:00

緬甸強震為何1千公里遠的泰國曼谷高樓倒？地震專家直指關鍵是它

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
緬甸28日下午發生芮氏規模8.2強震，泰國曼谷1棟興建中的摩天大樓應聲倒塌。 彭博
緬甸28日下午發生芮氏規模8.2強震，泰國曼谷1棟興建中的摩天大樓應聲倒塌。 彭博

緬甸昨天發生芮氏規模8.2強震，鄰國泰國曼谷一棟興建中的高樓倒塌。曼谷距離震央緬甸實皆省1000公里，為何會有如此大的災害？前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋表示，關鍵在長周期的地震波。

郭鎧紋說，地震波有各種不同周期的波，有短周期、也有長周期的波，這次地震的規模非常大，所以長周期的地震波非常強，可以傳到很遠、甚至1000多公里之遠。曼谷又是比較鬆軟的土層，所以高的建築物就會和長周期的地震波起了共振的效應。

曼谷的震度如果換算成台灣震度，他說，曼谷量到的震度是3至4級，在台灣是滿平常的一件事，但是關鍵就是在長周期的地震波上面。

郭鎧紋表示，建築物1層樓周期就是0.1秒，如果2層樓震度周期就是0.2秒，10層樓就是1秒，如果50層房屋周期就是5秒。台北101大樓有100層，周期大概是10秒。

這次緬甸強震，郭鎧紋表示，觀測出來長周期的地震波有一個很明顯的5秒的波，且非常、非常強烈，「5秒1個震動，這樣的情況就會影響50層樓的房子」。這也是為何並非房屋倒一片，而是倒1棟，「就是受到這個5秒長周期的地震波導致，所以曼谷只倒這1間房子」。

地震 緬甸 緬甸強震

延伸閱讀

泰國曼谷地震狂搖！台人卻在26樓蹲馬桶 從容觀察：2國人最冷靜

緬甸強震 長榮受理往返泰國曼谷、清邁機票免費退改票

緬甸強震波及中泰 災情一次看

緬甸地震泰國大樓塌 專家：高樓密集盆地共振損害增

相關新聞

緬甸強震後，外國記者現場報導的風險與困難？

3月28日下午，緬甸中部發生強震（震矩規模7.7、芮氏規模8.2），截至3月29日已知緬甸至少144死、732人受傷，由於震災範圍廣泛，傷亡數字仍有可能增加。本文作者楊智強，現職為自由記者，長期致力於緬甸採訪報導，2024年開始經營「邊境之眼」緬甸報導新聞網站。

規模8.2地震威力有多大？ 氣象署：釋出能量約921大地震22.4倍

緬甸中部地區昨天發生芮氏規模8.2強震（震矩規模7.7），震源深度只有10公里，屬於淺層地震，鄰國泰國都有強烈感受。規模...

緬甸8.2強震災情為何那麼嚴重？專家曝主因：破壞力前所未見

緬甸中部地區28日發生規模8.2強震，震央位在實皆省（Sagaing），震源深度僅約10公里，連鄰國泰國亦感受到強烈撼動...

持續搜救！曼谷下修死亡數至6人 捷運恢復運作

緬甸中部28日發生芮氏規模8.2強震，救災行動仍在進行中。受地震波及的泰國曼谷當局29日上午修訂傷亡人數，由昨日公布的1...

緬甸8.2強震後餘震至少14起 瓦城仰光停電斷訊

美國地質調查所（USGS）網站的互動地圖顯示，緬甸昨天發生規模7.7地震後，至少又發生了14起餘震。據BBC報導，緬甸兩...

緬甸強震為何1千公里遠的泰國曼谷高樓倒？地震專家直指關鍵是它

緬甸昨天發生芮氏規模8.2強震，鄰國泰國曼谷一棟興建中的高樓倒塌。曼谷距離震央緬甸實皆省1000公里，為何會有如此大的災...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。