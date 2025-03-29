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緬甸強震 世衛動員物流中心準備創傷醫療用品

中央社／ 日內瓦28日綜合外電報導
世界衛生組織。美聯社
世界衛生組織。美聯社

緬甸發生重大強震，世界衛生組織（WHO）今天表示正在動員位於杜拜的物流中心準備創傷醫療用品，並已啟動緊急管理應變措施。

法新社報導，世衛組織發言人哈里斯（Margaret Harris）在記者會上表示，世衛組織正在日內瓦總部協調地震因應工作，「因為我們認為這是非常重大的事件…顯然對生命與健康構成非常、非常大的威脅」。

哈里斯說：「我們正在啟動我們的物流中心，特別是在尋找創傷用品與像是外固定器等器材，因為我們預計會有很多、很多傷患需要治療。」

她說，在緬甸本身醫療基礎設施可能受損的情況下，世衛組織也將把重點放在運送基本藥物上。

哈里斯說，由於最近從2023年土耳其-敘利亞地震吸取經驗，「我們非常了解首先需要運出的物品為何」。

緬甸境內有眾多民族反叛團體與軍方交戰，局勢一直動盪不安，世衛組織本來就有成立特別小組因應緬甸問題；碰巧的是，世衛組織最近剛好才對將物資運入緬甸的最佳方式進行了評估。

哈里斯說：「我們蓄勢待發，但現在我們必須知道確切地點、物資品項與原因。現在，當地的資訊變得至關重要。」

同時，慈善醫療機構無國界醫生組織（DoctorsWithout Borders）呼籲迅速進入災區，並及時批准物資與人員的運入。

無國界醫生組織在聲明中說：「一旦有關當局能讓團隊迅速且不受阻礙地進行評估與提供醫療照顧，無國界醫生組織在緬甸與鄰國的醫療與人道工作人員將準備大規模因應受影響社區的迫切需求。」

聲明還說：「在地震發生後的最初幾個小時與頭幾天，能夠部署評估團隊至關重要，理想的話包括外科手術團隊，這樣才能向傷患提供救命的外科手術照護。」

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