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緬甸強震中驚險逃生 瓦城居民憂家人無生還機會

中央社／ 緬甸瓦城29日綜合外電報導
緬甸28日發生強震，歷史名城瓦城震後一片斷垣殘壁。新華社
緬甸28日發生強震，歷史名城瓦城震後一片斷垣殘壁。新華社

英國廣播公司（BBC）報導，緬甸第2大城瓦城（Mandalay）一名居民描述昨天地震發生情景，稱多名家人可能仍受困在瓦礫堆中，「他們生還機率是零，我無法接受」。

緬甸昨天發生規模7.7強震，震央位於瓦城附近。

這名居民告訴BBC：「地震發生時我在浴室，當下地面猛烈晃動，持續約10秒鐘。我們整棟房子就在我眼前倒塌。就在快倒向我時，我被絆倒，後背著地。」

「我當時快無法呼吸。後來我大聲呼救。我的叔叔和父親趕到，還有約5、6人來救我…我從瓦礫堆被救出來不到幾秒鐘後又在震，我們跑向的那棟建築倒塌。我非常害怕，痛到無法走，因此我父親拉著我，協助我移動。」

「家裡7個人中有2位阿姨和我一起獲救，其中1位已過世，另1位在醫院。我的祖母、阿姨和叔叔還沒被找到，（他們可能）仍被困在瓦礫堆中。他們的生還機率是零。我無法接受。一切都發生在眨眼之間，就在我眼前。」

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