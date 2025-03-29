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緬甸軍政府宣布重災區瓦城694死、1670傷！翁山蘇姬「平安無事」

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
緬甸中部28日下午發生芮氏規模8.2淺層強震，災情嚴重。歐新社
緬甸中部28日下午發生芮氏規模8.2淺層強震，災情嚴重。歐新社

緬甸中部28日下午發生芮氏規模8.2淺層強震，災情嚴重，緬甸軍政府29日宣布，重災區瓦城已增至694人死亡、1670人受傷。

日媒TBS新聞報導，這使得緬甸強震總罹難人數達到838人，由於災區通訊不暢，救援工作跟不上，傷亡人數可能還會增加。

美國地質調查局（USGS）稍早估計，緬甸總死亡人數恐超過1萬人，並發布紅色警報，警告這起災難可能導致「大量傷亡及重大損失」，且災區範圍廣泛。

此外，BBC等報導引述緬甸媒體指出，被軍政府關押在奈比多監獄的前國務資政暨民主領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）未受昨日地震影響。

緬甸國家團結政府（NUG）總理辦公室發言人奈豐拉向《仰光時報》記者表示：「翁山蘇姬沒事，她待的監獄比許多大樓都還要安全。」軍方人士也稱：「關押翁山蘇姬的監獄都是單層建築，比高樓的危險性小很多，目前沒有她的任何特別訊息。」

翁山蘇姬的兒子告訴《仰光時報》記者：「據我所知，我沒有聽說監獄發生任何不好的事情，母親目前還是安好的。」

被軍政府關押在奈比多監獄的前國務資政暨民主領袖翁山蘇姬目前平安無事。美聯社
被軍政府關押在奈比多監獄的前國務資政暨民主領袖翁山蘇姬目前平安無事。美聯社

地震 緬甸 緬甸強震

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