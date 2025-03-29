緬甸軍政府宣布重災區瓦城694死、1670傷！翁山蘇姬「平安無事」
緬甸中部28日下午發生芮氏規模8.2淺層強震，災情嚴重，緬甸軍政府29日宣布，重災區瓦城已增至694人死亡、1670人受傷。
日媒TBS新聞報導，這使得緬甸強震總罹難人數達到838人，由於災區通訊不暢，救援工作跟不上，傷亡人數可能還會增加。
美國地質調查局（USGS）稍早估計，緬甸總死亡人數恐超過1萬人，並發布紅色警報，警告這起災難可能導致「大量傷亡及重大損失」，且災區範圍廣泛。
此外，BBC等報導引述緬甸媒體指出，被軍政府關押在奈比多監獄的前國務資政暨民主領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）未受昨日地震影響。
緬甸國家團結政府（NUG）總理辦公室發言人奈豐拉向《仰光時報》記者表示：「翁山蘇姬沒事，她待的監獄比許多大樓都還要安全。」軍方人士也稱：「關押翁山蘇姬的監獄都是單層建築，比高樓的危險性小很多，目前沒有她的任何特別訊息。」
翁山蘇姬的兒子告訴《仰光時報》記者：「據我所知，我沒有聽說監獄發生任何不好的事情，母親目前還是安好的。」
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