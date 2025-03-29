緬甸地震 救援人員欠缺機具聞聲徒手挖人
緬甸昨天發生規模7.7強震，波及鄰近的泰國，最新傷亡增至694死、1670傷。救援人員今天繼續在瓦礫堆中尋找生還者，有人聽到求救聲，但由於欠缺機具，只能徒手挖掘。
根據美國地質調查所（USGS）說法，地震發生在緬甸時間昨天中午12時50分，震央在中部城市實皆（Sagaing）西北方約16公里處，深度僅10公里。
緬甸執政軍政府今天表示，緬甸強震的死亡人數增至694人，另有1670人受傷。但由於通訊中斷，還不清楚震災實際規模。
英國廣播公司（BBC）記者稍早訪問一名救援人員，他所屬的救援隊是由緬甸瓦城（Mandalay）地區附近村莊的熱心普通人組成。
這名救援人員告訴記者，他們需要機具以救出被困在瓦礫堆下的人，他說：「我們正徒手挖人，要把遺體和受困瓦礫堆中的人挖出來，這不夠用。」
他還說：「有人在喊『救命、救命』。我很絕望。」
法新社報導，泰國首都曼谷一棟興建中的30層大樓在地震發生當下短短數秒就倒塌，有工人受困，救援人員徹夜搜救。
曼谷市長查察（Chadchart Sittipunt）表示，已證實全市約10人死亡，多數是在大樓倒塌時罹難。但樓內還有多達100名工人下落不明。這棟大樓位於恰圖恰區（Chatuchak）週末市場附近，常吸引眾多觀光客。
查察在現場告訴記者：「我們正動用所有資源，盡最大努力（搜救），因為每一條性命都很重要…當務之急是盡快把他們全救出來。」
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