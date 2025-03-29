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緬甸8.2強震衝擊130萬人 台灣世界展望會啟動捐款專案

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
緬甸發生強震，劇烈晃動迫使人們逃到路上，擔心再次發生餘震。圖／台灣世界展望會提供
緬甸發生強震，劇烈晃動迫使人們逃到路上，擔心再次發生餘震。圖／台灣世界展望會提供

緬甸中部昨天發生芮氏規模8.2強震（震矩規模7.7），緬甸首都奈比多（Naypyidaw）、第二大城曼德勒（Mandalay）紛紛傳出災情，多棟房屋和橋樑倒塌，泰國曼谷、中國雲南及寮國也感受強烈搖晃，估計有130萬人受到地震衝擊。世界展望會已深入災區，展開災情評估並預備緊急救援計畫。台灣世界展望會也已經開設緬甸捐款專案，呼籲民眾響應救援。

截至3月28日晚間，緬甸官方公布144人死亡、732人受傷。「從仰光到奈比多、曼德勒的道路都受到了嚴重影響」緬甸世界展望會會長金敏博士（Dr. Kyi Minn）表示，這場地震令人憂心兒童與照顧者被迫分離、陷入危機。「像是正前往學校的兒童受困於阻斷的道路上，甚至被困在瓦礫堆下，與家人失散。」

世界展望會指出，許多人口稠密城市受到影響，包含鄰近震央的曼德勒又發生了一次規模6.4的強烈餘震和幾次中等強度的地震。讓當地民眾感到極度惶恐不安，而乾淨水源、公設、醫院、學校被震垮，導致物資欠缺往往造成暴力激增，使兒童面臨極高的虐待或剝削風險。

「我們當前的首要任務是確保受災民眾獲得食物、庇護所、乾淨飲水和醫療照護。」金敏強調，如果再次發生地震，孩子們和年長者需要盡快從受災地區轉移出去。展望會在緬甸服務的工作人員也承受地震衝擊，卻也迅速投入救援，為地震災區民眾提供食物、飲水、庇護所等救援物資。

台灣世界展望會已開設緬甸捐款專案，呼籲民眾立刻響應飢餓三十救援行動，目標幫助50萬人。同時，為地震倖存者以及災害現場工作人員祈禱，並持續評估擴大回應工作至泰國、孟加拉、寮國等地的可能性，陪伴受災兒童及家庭度過困境。

世界展望會已深入緬甸災區，展開災情評估並預備緊急救援計畫，呼籲民眾即刻響應緬甸強震救援。圖/台灣世界展望會提供
世界展望會已深入緬甸災區，展開災情評估並預備緊急救援計畫，呼籲民眾即刻響應緬甸強震救援。圖/台灣世界展望會提供

地震 緬甸 緬甸強震

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