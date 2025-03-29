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泰國因緬甸強震受災 民眾質疑預警系統不彰

中央社／ 曼谷29日綜合外電報導

緬甸昨天發生規模8.2強震，連遠在震央1100公里外的泰國曼谷災情也不輕，也引發泰國民眾對災害預警系統的擔憂。

緬甸強震發生在28日當地時間下午1時20分（台北時間28日下午2時20分），震央位於實皆市（Sagaing）西北方約16公里處，鄰近瓦城（Mandalay）附近，震源深度僅10公里為淺層地震

泰國氣象局地震監測部門指出，地震讓泰國北部、中部和多個區域有感，威力之大連距離震央1100公里外的曼谷都傳出大樓倒榻等災情。

曼谷郵報（Bangkok Post）指出，地震發生後，社群媒體湧現大量質疑泰國災害預警效力的聲音。雖然大地震在泰國很罕見，但這次地震猶如一記警鐘，凸顯預警措施不足。

有人在泰國知名新聞主播索拉育（SorayuthSuthassanachinda）的臉書（Facebook）頁面留言：「這表明政府完全沒有準備。甚至連早期預警都沒有。」

還有人留言「就算地震警報會稍有延遲或不準，也應該發布」、「沒人能預測地震，若要批評的話，應該是政府在地震後沒發送簡訊警報—至少也該提供應做什麼或如何保證安全的指示，但什麼也沒有」。

不少泰國網友質疑，為何泰國先前已撥款開發災害預警系統，卻沒有發出簡訊預警。

泰國副總理兼數位經濟與社會部長巴塞（PrasertJantararuangtong）去年9月宣布，啟動泰國的災害簡訊預警系統，整合來自災防與救災部門和國家水資源辦公室等機構的資料，以便提醒公眾。

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