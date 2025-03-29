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緬甸8.2強震後餘震至少14起 瓦城仰光停電斷訊

中央社／ 香港29日綜合外電報導
緬甸28日下午發生芮氏規模8.2強震，連接奈比多和仰光的高速公路被拍到路面因地震而隆起並列開。（歐新社）
緬甸28日下午發生芮氏規模8.2強震，連接奈比多和仰光的高速公路被拍到路面因地震而隆起並列開。（歐新社）

美國地質調查所（USGS）網站的互動地圖顯示，緬甸昨天發生規模8.2地震後，至少又發生了14起餘震。據BBC報導，緬甸兩大城市瓦城與仰光的電力與通訊都中斷。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，這些餘震是在緬甸昨天中午發生主震後的幾個小時期間來襲，大多數的規模介於3到5之間。最強的餘震規模為6.7，是在主震約10分鐘後發生。

另兩起餘震的規模為4.9與6.7，發生地點距緬甸第2大城瓦城（Mandalay）約32公里，瓦城因為地震嚴重受損。其他餘震分布是從主震震央位置往北與往南分布，大致形成一條線。

另外，英國廣播公司緬語網（BBC Burmese）報導，瓦城與仰光（Yangon）的電力與通訊線路都中斷。

一名瓦城居民今天上午向BBC緬語網表示：「沒有電，我們就無法幫手機充電，很難跟遠方家人聯繫。如果沒有電，我們就不能使用網路。」

停電問題很可能會對救援人員構成問題，他們整夜都在努力搜尋生還者。

地震 緬甸 緬甸強震

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