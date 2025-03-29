快訊

好突然！LINE宣布「個人檔案工作室」將終止服務 AI圖片建立明起停售

緬甸強震恐打亂行程！ 台灣各家「旅行社、旅遊平台」最新情況曝光

盼五一勞動節送大禮！藍營拚修法還民眾5天假

聽新聞
0:00 / 0:00

緬甸強震泰國也大亂 星宇受理免費退改票

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
緬甸中部地區昨天發生芮氏規模8.2強震（震矩規模7.7），連帶影響泰國曼谷，圖為泰國曼谷市中心一棟興建中的大樓完全倒塌。路透
緬甸中部地區昨天發生芮氏規模8.2強震（震矩規模7.7），連帶影響泰國曼谷，圖為泰國曼谷市中心一棟興建中的大樓完全倒塌。路透

緬甸中部地區昨天發生芮氏規模8.2強震（震矩規模7.7），連帶影響泰國曼谷，星宇航空今宣布，持有已確認機位並於今年3月28日（含）前開立之星宇航空（189）機票，且原定往返泰國之航班日期為今年3月28日至2025年4月4日間，可免費退改票。

星宇指出，需於2025年6月30日前完成退、改票作業方能適用此作業辦法。請於原定航班出發時間前更改日期／航班或是辦理退票，以避免產生未登機手續費。2025年3月27日（含）前已完成退票或改票之旅客，恕無法退還已收取之手續費。

旅客可於機票效期內，更改至原搭乘日後14天內且相同訂位艙等及航線之航班，並享有免收取票價、稅金、訂位服務費、燃油等附加費差額及改票手續費1次。如更改至前述範圍以外之航班，仍可享有免收取改票手續費1次之權益，然票價、稅金、訂位服務費及燃油等附加費差額需由旅客支付。

透過星宇航空官方網站／App、客服中心或機場票務櫃檯所購買之機票請聯繫星宇航空客服中心辦理。透過旅行社購買之機票，請洽原開票旅行社辦理。原購買之附加服務項目，如預選座位等，需視新訂位的航班狀態提供。若更改後之新航班無法提供原服務艙等，將依原開票日重新計算新舊行程之票價、稅金、燃油等附加費，並收取或退還差額，同時免除改票手續費1次。

星宇表示，除選擇更改日期／航班外，亦可選擇辦理退票並免除退票手續費。透過星宇航空官方網站／App、客服中心或機場票務櫃檯所購買之機票，請透過「退票申請」辦理退票。透過旅行社購買之機票，請洽原開票旅行社辦理。

原購買然尚未使用之附加服務項目，如預選座位及預購額外行李等，將全額退費。機票全程尚未使用者，訂位服務費亦可退還。

地震 緬甸 緬甸強震

延伸閱讀

緬甸地震 紅十字會援助開設捐款專區

緬甸強震連首都機場「航空管制塔」都塌了！塔台5人全罹難 恐關3個月

緬甸地震泰國大樓塌 專家：高樓密集盆地共振損害增

緬甸大地震：為何「前往現場報導」如此困難？

相關新聞

緬甸強震後，外國記者現場報導的風險與困難？

3月28日下午，緬甸中部發生強震（震矩規模7.7、芮氏規模8.2），截至3月29日已知緬甸至少144死、732人受傷，由於震災範圍廣泛，傷亡數字仍有可能增加。本文作者楊智強，現職為自由記者，長期致力於緬甸採訪報導，2024年開始經營「邊境之眼」緬甸報導新聞網站。

規模8.2地震威力有多大？ 氣象署：釋出能量約921大地震22.4倍

緬甸中部地區昨天發生芮氏規模8.2強震（震矩規模7.7），震源深度只有10公里，屬於淺層地震，鄰國泰國都有強烈感受。規模...

緬甸8.2強震災情為何那麼嚴重？專家曝主因：破壞力前所未見

緬甸中部地區28日發生規模8.2強震，震央位在實皆省（Sagaing），震源深度僅約10公里，連鄰國泰國亦感受到強烈撼動...

緬甸地震 救援人員欠缺機具聞聲徒手挖人

緬甸昨天發生規模7.7強震，波及鄰近的泰國，最新傷亡增至694死、1670傷。救援人員今天繼續在瓦礫堆中尋找生還者，有人...

持續搜救！曼谷下修死亡數至6人 捷運恢復運作

緬甸中部28日發生芮氏規模8.2強震，救災行動仍在進行中。受地震波及的泰國曼谷當局29日上午修訂傷亡人數，由昨日公布的1...

緬甸8.2強震後餘震至少14起 瓦城仰光停電斷訊

美國地質調查所（USGS）網站的互動地圖顯示，緬甸昨天發生規模7.7地震後，至少又發生了14起餘震。據BBC報導，緬甸兩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。