緬甸強震 日本印尼慰問川普喊一定幫忙

緬甸昨天發生規模8.2強震，緬甸和泰國災情慘重。日本首相石破茂和印尼總統普拉伯沃分別向兩國表達哀悼之意，美國總統川普則表示換幫助緬甸。

緬甸中部實皆市（Sagaing）西北部昨天發生規模8.2淺層地震，數分鐘後又發生規模6.4餘震，建築物被夷為平地、橋梁震垮、道路破裂，畫面怵目驚心。

法新社報導，川普今天矢言美國會協助緬甸，對記者表示「我們定會幫忙」。

石破茂在昨天發送的訊息中說：「得知緬甸中部地震造成的重大災情，我深感悲痛。我要向那些受災的人們致上最深切哀悼。」

他說：「我誠摯祈願所有受災者能早日康復、災區能夠迅速重建。在這樣艱難的時刻，我們與緬甸這位親密的朋友同在。」

在另一則致泰國的訊息中，石破茂表示他對這場地震感到「悲痛」，並向受影響的人們致上「我們最深切的慰問」，還說「我們與友邦泰國王國同在」。

印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）28日晚間在社群媒體X上寫道：「在這段艱難的時期，我們的心與兩國人民同在。」

他說：「印尼準備好為受災地區重建工作提供所有必要支持。」

緬甸軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）表示，目前為止已有144人罹難，732人證實受傷，但警告死傷人數「很有可能會再攀升」。

泰國方面目前已證實有8人罹難，當局警告傷亡人數可能進一步攀升。

美國地質調查所（USGS）為預估震災死亡人數發布紅色警戒，意即「死傷慘重，大規模災損」，估計可能有超過1萬人罹難。

雖然川普說美國將協助因應東南亞地區發生的致命地震，然川普政府大幅削減美國國際開發總署（USAID）和國務院的對外援助資源，有人擔心美國的災害應變能力面臨挑戰。