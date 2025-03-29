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緬甸強震連首都機場「航空管制塔」都塌了！塔台5人全罹難 恐關3個月

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
緬甸首都奈比多機場的航空管制塔台也被震到倒塌。取自臉書（@Khit Thit Media）
緬甸首都奈比多機場的航空管制塔台也被震到倒塌。取自臉書（@Khit Thit Media）

緬甸中部28日下午發生芮氏規模8.2淺層強震，災情嚴重，至少6省進入緊急狀態。其中首都奈比多機場的航空管制塔台也被震到倒塌，目前已知內部5名值班人員全數罹難。

航空新聞網站「aviacionline」，緬甸迄今傳出最嚴重的機場災情是位於首都的奈比多機場（Naypyidaw International Airport），航空管制塔台徹底倒塌，導致正在執勤的5名管制員全數罹難。

報導引述消息人士指出，緬甸航班已於28日下午和晚間開始恢復，但礙於奈比多機場災情嚴重，尚不清楚短期內是否恢復運作，以及是否使用臨時設施、有限的目視飛行規則（VFR）和使用替代機場等。

緬甸《新時代》（Khit Thit media）報導，軍方消息人士透露，奈比多機場受到極大破壞，跑道也嚴重受損，無法提供飛機起降，因此機場必須關閉。目前尚不知機場將關閉多久，但有消息指出，可能至少關閉3個月。

此外馬新社報導，馬來西亞的亞洲航空表示，前往緬甸和泰國的每日航班未受影響而取消。峇迪航空也證實，儘管稍早部分航班有稍微延誤，但未取消任何航班，目前營運已恢復正常。

地震 緬甸 緬甸強震

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