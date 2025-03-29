緬甸強震波及中泰 災情一次看

緬甸昨天發生規模8.2強震，這個貧國大片地區出現嚴重災損，初步通報144人死亡，官員警告未來數天很可能會增加。鄰國泰國至少10人死亡，首都曼谷一棟興建中的大樓倒塌。

美聯社報導，這起強震發生在昨天中午，震央位於緬甸第2大城瓦城（Mandalay）附近，之後發生多起餘震，其中一起規模達6.4。目前尚不清楚具體的傷亡人數和破壞程度，尤其緬甸深陷內戰，資訊受到嚴格控制。

緬甸軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）在電視上宣布，緬甸至少144人死亡、730人受傷，「死傷人數預計還會攀升」。

泰國方面，曼谷有關當局表示，3處工地共有10人死亡、16人受傷、101人失蹤，其中有一棟興建中的大樓倒塌。

●緬甸橋梁寺院倒塌、水壩決堤

緬甸位於活躍的地震帶，但許多地震發生在人口稀少的地區，而不是像昨天受災的城市。美國地質調查所（USGS）估計可能有超過1萬人罹難。

根據初步報告，美國地質調查所和德國地球科學研究中心（GFZ）說，這起地震震源深度僅10公里。震源深度較淺的地震往往會造成更大的破壞。

據報地震導致瓦城多座建築物倒塌，包括一座規模數一數二大的寺院。首都奈比多（Naypyidaw）相關照片顯示，救難人員從多棟給公務員住的大樓瓦礫堆中救出受困者。

緬甸國營英文報紙「緬甸環球新光報」（Global NewLight of Myanmar）報導，緬甸5個城鎮有建築物及兩座橋梁倒塌，其中包括瓦城和仰光（Yangon）之間一條主要公路上的一座橋梁。報社官網刊登的照片顯示，一塊寫著「急診部」的標誌牌被毀，圖說指出這是在奈比多擁有1000個病床的主要醫院。

至於其他地方，網路相關影片顯示，身穿長袍的僧侶在瓦城拍攝多層的Ma Soe Yane寺院，隨後寺院突然倒塌。目前尚不清楚是否有人受傷。影片還顯示舊時王宮受損。

基督徒互援會（Christian Aid）說，當地的合作夥伴和同事通報，一座水壩決堤，導致低窪地區水位上升。

●泰國33層大樓倒塌 中國也傳災情

曼谷著名的恰圖恰區（Chatuchak）市場附近一棟興建中的33層大樓倒塌，塵土飛揚，社群媒體相關影片可見路人尖叫奔逃；附近高速公路上的車輛停了下來。

救難人員湧向這處廢墟，曼谷市中心各地響起鳴笛聲。現場破裂的鋼鐵和混凝土塊堆積如山，傷者被抬上輪床緊急送走，病床也被推到戶外人行道。

副總理蘇里雅（Suriya Juangroongruangkit）視察現場後表示：「這是巨大的悲劇。」

曼谷都會區人口超過1700萬，民眾鮮少感受到地震，許多人住在高樓公寓。一名律師說：「就我有記憶以來，曼谷從來沒有發生過這樣的地震。」

中國媒體報導，位於緬甸東北方的雲南省和四川省有震感，中緬邊境上的雲南省瑞麗市有房屋受損及人員受傷。

●緬甸救援難度高

緬甸政府表示，受災最嚴重地區的血液需求量大。緬甸先前的政府有時比較慢才接受外國援助，但敏昂萊說，緬甸已準備好接受援助。聯合國撥款500萬美元（約新台幣1.67億元）啟動救援工作。

然而，緬甸早就處於人道危機中，從道路彎曲裂開的影像及橋梁倒塌和水壩決堤的報導來看，外界擔憂救難人員要如何才能抵達某些地區。

國際救援委員會（International Rescue Committee）緬甸分會主任利亞斯（Mohammed Riyas）說：「我們擔心可能要數週才能了解這起地震造成的破壞整體程度。」