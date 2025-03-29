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規模8.2地震威力有多大？ 氣象署：釋出能量約921大地震22.4倍

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
緬甸中部地區昨天發生芮氏規模8.2強震（震矩規模7.7），震源深度只有10公里。圖為緬甸Naypyitaw路面受到嚴重損壞。美聯社
緬甸中部地區昨天發生芮氏規模8.2強震（震矩規模7.7），震源深度只有10公里。圖為緬甸Naypyitaw路面受到嚴重損壞。美聯社

緬甸中部地區昨天發生芮氏規模8.2強震（震矩規模7.7），震源深度只有10公里，屬於淺層地震，鄰國泰國都有強烈感受。規模8.2的地震威力有多大？根據中央氣象署地震測報中心「地震百問」，規模8.2地震釋出的能量為1024.1爾格，約為921大地震的22.4倍。

氣象署表示，地震發生時釋放出的能量相當巨大，大致等同於彈性回彈過程在地層破裂面上所做的「功」。若依據地震學家古騰堡的估算公式，規模8.2地震其釋出的能量為1024.1爾格，約為1999年921集集大地震的22.4倍。

至於規模多大的地震會引起災害？氣象署表示，通常地震規模愈大，它所釋放的能量亦愈大，所導致的災害也愈大，但仍須視震央與人口的稠密地區的遠近而定。一般地震規模在2.5或以上的地震才能感到；在規模4.5可能有局部輕微的災害；在規模7.0以上時必定會造成重大的災害，而全世界的地震站都可以記錄到其地震波。至於災害程度，應視震源深度而定。

地震時房屋為何會倒塌？氣象署表示，地震時地表震動，房屋會跟著上下震動以及在水平方向擺動，擺動幅度的大小視地震的強度、震波的性質與房屋本身的振動周期而定。如果震波中某一波段的周期，恰好和房屋的振動周期相吻合，便會因共振現象造成很大的振動幅度。從加速度的觀點上來看，房屋的相對加速度，往往會比地面上的加速度大4.5倍之多。

氣象署表示，一間設計不夠堅牢的房屋，本身不能承受因地震所產生的力量時，輕者開裂，重者倒塌，屋毀人亡，難免造成悲劇。

地震 緬甸 緬甸強震

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