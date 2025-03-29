整理包／高樓全毀、重創百年王宮…緬甸8.2強震 災情、泰緬旅遊影響一次看

緬甸中部於當地時間28日中午發生芮氏規模8.2的強震，震央鄰近該國第二大城瓦城，強震結束12分鐘後，又發生規模6.4的餘震。就連泰國、中國大陸雲南都能感受到地震的威力。據緬甸軍政府公布的數據顯示，截至台灣時間29日13點，此次強震已造成1002人遇難、2376人受傷，另有30人下落不明。

此次強震震央位於緬甸實皆市（Sagaing）西北方約16公里處，深度僅10公里，約12分鐘後，實皆南方約18公里處再發生規模6.4餘震，震源深度同為10公里。強震後，軍政府宣布，緬甸中部大部分地區，包括人口約150萬的瓦城（曼德勒）、首都奈比多等6地進入緊急狀態，並罕見向國際求援，印度、法國、美國等多國已表明將盡快提供援助。

緬甸強震待援 死傷難估算 製表／國際中心

該強震不只緬甸當地有感，就連千里之外的泰國曼谷、中國大陸雲南都有災情，馬來西亞氣象局也表示，包括檳城等多個州均感受餘震威力。泰國曼谷一棟興建中的大樓因強震倒塌，CNN引述曼谷副市長Tavida Kamolvej指出，曼谷至少10人死亡，另有16人傷，101人失蹤。

倫敦大學學院地球物理與氣候災害名譽教授Bill McGuire直言，緬甸建築物的品質很可能不足以承受此次程度的搖晃，預計傷亡人數將大幅上升，並補充說，地震發生在南北走向的實皆斷層（Sagaing Fault），靠近人口密集區域。

美國地質調查局（USGS）也對此發布紅色預警，估緬甸總死亡人數恐超過1萬人，稱可能造成大量人員傷亡和大面積破壞，災害可能波及範圍廣泛。

緬甸

緬甸軍政府領袖敏昂萊28日透過國家電視台宣布，此次強震造成至少144人罹難、超過700人受傷，首都奈比多、最大城仰光和第二大城瓦城陸續傳出災情。據法新社報導，首都奈比多一間醫院急診中心有部分建築倒塌，道路也因為強震導致隆起並破裂。

此次強震震央鄰近第二大城瓦城，該城市擁有逾100萬人口及數座歷史悠久的寺院，更有百年王宮。根據CNN轉述MRTV報導，位於瓦城的緬甸最後一個王朝「貢榜王朝」王宮，牆垣因地震出現大洞，王宮一處建築也因強震倒塌，當地寺廟也傳出災情。

強震後，緬甸迄今傳出最嚴重的機場災情是位於首都的奈比多機場（Naypyidaw International Airport），由於航空管制塔台徹底倒塌，導致正在執勤的5名管制員全數罹難。

泰國

緬甸強震，臨國泰國多處也出現明顯震感。一棟位於首都曼谷洽圖洽（Chatuchak）區的30層高樓，受強震影響完全倒塌，釀至少3死、81人失蹤。據外媒報導，該棟建築是正在興建中的審計長公署（OAG）新辦公大樓，承建單位為義大利-泰國發展公共有限公司與中國大陸中國中鐵十局（泰國）有限公司組成的合資企業ITD-CREC。

在曼谷經營旅行社的業者表示，市區很多飯店都有空中泳池，地震發生後，很多大樓飯店泳池的水溢出來，形成市區大樓瀑布，有些大樓間的空橋也出現斷裂等情況。

據報導，強震發生後，泰國證券交易所暫停了當日下午的所有交易活動，日產和本田位於泰國的工廠都已暫時停工，泰國政府也下令全國學校停課，並成立指揮中心。

中國大陸

中國大陸雲南省多地民眾，也感受到強烈震感，大陸官方更發布海嘯預警。據中國地震台網速報指出，震央距離中緬最近邊境線294公里，造成雲南西雙版納、德宏、昆明、麗江、保山、大理等地震感強烈，貴州、廣西等地亦有震感。

緬甸瓦城28日遭強震侵襲，震壞王宮圍牆。(新華社) 泰國曼谷興建中的審計長公署辦公大樓28日受緬甸強震影響倒塌，搜救人員在現場搜尋受困者。（路透）

究竟芮氏規模8.2的地震威力有多可怕？根據中央氣象署地震測報中心「地震百問」表示，其釋出的能量為1024.1爾格，約為921大地震的22.4倍。

據路透報導，緬甸位於印度板塊與歐亞板塊的交界處，是全球地震活動最活躍的國家之一。然而，儘管實皆省位於活躍斷層帶，過去發生大規模、具毀滅性地震的情況相對較少。

英國倫敦大學學院地震專家沃克（Joanna Faure Walker）指出：「印度板塊與歐亞板塊的邊界大致呈南北走向，貫穿緬甸中部。」她解釋，這些板塊以不同速度水平滑動，導致所謂的「走滑斷層（strike-slip）」型地震。

至於此次強震破壞力遠超過往地震的主因，英國地質調查所（British Geological Survey）名譽研究員穆森（Roger Musson）解釋，「由於震源淺，震波從地震發生的焦點傳至地表時幾乎未被削弱，建築物直接承受完整的震動衝擊，這是本次地震造成嚴重破壞的關鍵原因之一」。他進一步解釋，不應僅關注震央位置，因為「地震波並非僅從震央輻射出去，而是沿著整條斷層線擴散」。

位於緬甸首都的奈比多機場的航空管制塔台因強震倒塌，儘管緬甸航班已於28日下午和晚間開始恢復，但礙於奈比多機場災情嚴重，尚不清楚短期內是否恢復運作，以及是否使用臨時設施、有限的目視飛行規則（VFR）和使用替代機場等。

據緬甸《新時代》報導，軍方消息人士透露，奈比多機場受到極大破壞，跑道也嚴重受損，無法提供飛機起降，因此機場必須關閉。目前尚不知機場將關閉多久，但有消息指出，可能至少關閉3個月。

28日下午，泰國曼谷各大公司行號宣布提早下班，百貨商場提早關門，總理貝東塔（Partongtarn Shinawatra）隨後宣布曼谷進入緊急狀態，曼谷空鐵（BTS）和地鐵（MRT）全面關閉，市區連結隔鄰吞武里區（Thonburi）的橋樑關閉3座，導致曼谷交通大打結，大批民眾只好步行回家。

國際航班方面，星宇航空昨日從曼谷回台灣的JX742航班，受地震影響而延遲起飛；華航當日無飛緬甸仰光的航班；長榮航空則表示，28日往返泰國曼谷及清邁的航班都正常；台灣虎航目前泰國航線只有普吉島，不受地震影響。

據馬新社報導，馬來西亞的亞洲航空表示，前往緬甸和泰國的每日航班未受影響而取消。峇迪航空也證實，儘管稍早部分航班有稍微延誤，但未取消任何航班，目前營運已恢復正常。

緬甸首都奈比多機場的航空管制塔台也被震到倒塌。取自臉書（@Khit Thit Media）

多家航空可免手續費退改票

鑒於28日緬甸發生強震，華航表示，凡持本公司2025年4月15日前往返泰國曼谷、清邁及緬甸仰光的機票，更改訂位或退票將免收手續費，旅客可洽本公司客服中心、各地分公司或原開票旅行社協助處理。後續將視各場站實際狀況因應調整，詳細規定請參考華航官網資訊。

長榮航空則表示，凡持有長榮航空3月29日（含）前開立往返泰國曼谷、清邁機票的旅客，搭機日為3月29日至4月30日期間，如欲更改訂位日期或退票，均可免收退改票手續費一次。

星宇航空也宣布，持有已確認機位並於今年3月28日（含）前開立之星宇航空機票，且原定往返泰國之航班日期為今年3月28日至2025年4月4日間，可免費退改票。

赴泰住宿需留意「建物公安檢查」

一位在泰台人於社群分享，因泰國非處震源，所以建築物「幾乎都沒有做防震」。他建議，有規劃近期前往泰國的人可先取消行程，若行程照舊，也盡量選擇樓層7樓以下的飯店，如果仍需入住高樓層飯店，可以詢問飯店「建物公安檢查」是否已完成，並請他們提出證明，以保自身安全以及權益，沒有的話則不建議入住，危險性太高。