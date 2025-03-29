緬甸8.2強震災情為何那麼嚴重？專家曝主因：破壞力前所未見

緬甸中部地區28日發生規模8.2強震，震央位在實皆省（Sagaing），震源深度僅約10公里，連鄰國泰國亦感受到強烈撼動，專家警告死傷人數與經濟損失恐持續攀升。路透報導分析，此次災情為何如此嚴重？

緬甸的地震風險有多高？

緬甸位於印度板塊與歐亞板塊的交界處，是全球地震活動最活躍的國家之一。然而，儘管實皆省位於活躍斷層帶，過去發生大規模、具毀滅性地震的情況相對較少。

英國倫敦大學學院地震專家沃克（Joanna Faure Walker）指出：「印度板塊與歐亞板塊的邊界大致呈南北走向，貫穿緬甸中部。」她解釋，這些板塊以不同速度水平滑動，導致所謂的「走滑斷層（strike-slip）」型地震。

她表示，與蘇門答臘等地的「隱沒帶（subduction zone）」地震相比，這類地震通常威力較小，因為隱沒帶地震發生時，一個板塊會滑入另一個板塊下方，釋放出更強烈的能量。然而，即便是走滑斷層型地震，仍然可能達到規模7至8的高強度地震，對沿線城市與基礎設施構成嚴重威脅。

為何這次地震破壞力如此大？

實皆省近年來也曾遭受多次地震襲擊。像是2012年發生的規模6.8地震，導致至少26人死亡、數十人受傷。但此次強震的破壞力遠超過過往地震，專家認為主因在於震源深度極淺。

英國地質調查所（British Geological Survey）名譽研究員穆森（Roger Musson）接受路透訪問時表示，此次地震的震源深度僅約10公里，這使得震波能量幾乎無衰減地傳遞至地表，導致更嚴重的破壞。

穆森解釋，「由於震源淺，震波從地震發生的焦點傳至地表時幾乎未被削弱，建築物直接承受完整的震動衝擊，這是本次地震造成嚴重破壞的關鍵原因之一。」他進一步解釋，不應僅關注震央位置，因為「地震波並非僅從震央輻射出去，而是沿著整條斷層線擴散。」

緬甸的地震防災準備如何？

穆森補充，地震災害評估通常基於歷史地震數據、緬甸的地理位置以及整體防震準備程度。實皆省過去較少發生大規模地震，這意味著當地的基礎設施可能未按照耐震標準設計，導致這次災害的影響可能比預期更加嚴重。

英國倫敦大學學院地震專家麥奎爾（Bill McGuire）表示，「這次地震可能是緬甸本土近75年來最強烈的一次。」

根據美國地質調查所地震災害計畫28日發布的初步評估，本次強震的死亡人數可能達到1萬至10萬人，而經濟損失可能高達緬甸國內生產毛額（GDP）的70%。