川普將援緬甸震災 前官員質疑大砍資源影響應變

美國總統川普今天說，美國將協助因應東南亞地區發生的致命地震。然而，川普政府大幅削減美國國際開發總署（USAID）和國務院的對外援助資源，災害應變能力面臨挑戰。

美聯社報導，在前總統拜登執政期間負責監督災難應變團隊和整體人道工作的前美國國際開發總署高階官員查爾斯（Sarah Charles）說，這個體系目前處於「一片混亂」，缺乏足夠的人力與資源，難以迅速從震垮的樓房裡救出生還者和採取其他方式挽救生命。

緬甸時間28日發生規模7.7強震，撼動緬甸各地和鄰近的泰國，造成至少150人罹難，許多人被埋在高樓大廈的斷垣殘壁下。

川普在華府被媒體問及這次地震時表示：「我們會出手幫忙。我們已經通知相關人員。是的，發生的事情太可怕了」。

國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）告訴媒體，政府將根據災區的求援和報告來決定如何因應這次地震。

布魯斯指出：「美國國際開發總署保有一支災難專家團隊，可在災害發生時做出應變…這些專家團隊能在災難發生後提供食物和安全飲用水等必要的立即救援，以搶救生命。」

布魯斯說，儘管資金遭到削減，「我們執行這些職責的能力並沒有受到影響」。

但同樣也是在今天，美國國務卿盧比歐（MarcoRubio）和目前在美國國際開發總署擔任要職的呂因（Jeremy Lewin）通知員工和國會，他們將解僱開發總署大部分剩餘人員，並將剩下的計畫移交國務院。

呂因曾是科技大亨馬斯克（Elon Musk）的合夥人；馬斯克獲川普任命負責刪減政府支出。

川普政府自今年1月20日上任以來與馬斯克團隊合作檢討對外援助，大規模裁員、強迫休假及數以千計合約突然終止，導致許多全球援助和發展工作陷入危機，美國的合作夥伴忙著填補美國國際開發總署留下的缺口和過去任務積欠的巨款。