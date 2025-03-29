緬甸地震致雲南1705人受災 陸稱「胞波」情誼已派救援隊出發

緬甸28日下午發生規模7.7地震，泰國清邁、曼谷及大陸雲南均有震感，大陸央視新聞指，據雲南德宏瑞麗市消息，稱受緬甸地震影響，瑞麗市458戶、1705人受災，其中2人輕微受傷，目前情況平穩。報導指，瑞麗部分房屋有墜落物，城區、鄉鎮有高層建築、老舊房屋部分受損。目前，水電、交通、通訊已逐步恢復正常。

央視也稱，29日早上6時30分，雲南救援醫療隊一行37人，已攜大量應急搜救設備和救援物資從昆明長水國際機場出發，包機趕赴緬甸震區。

另據大陸外交部29日凌晨發布消息，該部發言人就緬甸地震回應稱，中方高度關注緬甸地震災情，對緬方表示誠摯慰問，中方願幫助緬甸人民抗震救災、渡過難關。

大陸外交部發言人表示，「緬甸是中國的友好鄰邦。中方高度關注緬甸地震災情，對緬方表示誠摯慰問。我們希望並相信，緬甸政府和人民將早日克服困難，重建家園。」

該發言人指，地震發生後，大陸駐緬使領館第一時間啟動應急機制、發布領事提醒，全面了解核實當地大陸的機構、企業和人員安全情況。目前尚未收到中國公民死亡的報告。