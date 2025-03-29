快訊

緬甸8.2強震災情為何那麼嚴重？專家曝主因：破壞力前所未見

王大陸當兵「表現良好」放假出營！同梯曝他已被專車接走

勞退自提不一定要6% 美髮師：買不起房 至少多存點退休金

緬甸地震致雲南1705人受災 陸稱「胞波」情誼已派救援隊出發

聯合報／ 記者潘維庭／即時報導
緬甸28日下午地震，大陸雲南等地受影響，震感明顯，雲南德宏瑞麗市財富廣場地震後的景象。（新華社）
緬甸28日下午地震，大陸雲南等地受影響，震感明顯，雲南德宏瑞麗市財富廣場地震後的景象。（新華社）

緬甸28日下午發生規模7.7地震，泰國清邁、曼谷及大陸雲南均有震感，大陸央視新聞指，據雲南德宏瑞麗市消息，稱受緬甸地震影響，瑞麗市458戶、1705人受災，其中2人輕微受傷，目前情況平穩。報導指，瑞麗部分房屋有墜落物，城區、鄉鎮有高層建築、老舊房屋部分受損。目前，水電、交通、通訊已逐步恢復正常。

央視也稱，29日早上6時30分，雲南救援醫療隊一行37人，已攜大量應急搜救設備和救援物資從昆明長水國際機場出發，包機趕赴緬甸震區。

另據大陸外交部29日凌晨發布消息，該部發言人就緬甸地震回應稱，中方高度關注緬甸地震災情，對緬方表示誠摯慰問，中方願幫助緬甸人民抗震救災、渡過難關。

大陸外交部發言人表示，「緬甸是中國的友好鄰邦。中方高度關注緬甸地震災情，對緬方表示誠摯慰問。我們希望並相信，緬甸政府和人民將早日克服困難，重建家園。」

該發言人指，地震發生後，大陸駐緬使領館第一時間啟動應急機制、發布領事提醒，全面了解核實當地大陸的機構、企業和人員安全情況。目前尚未收到中國公民死亡的報告。

該發言人稱，中緬兩國人民有著深厚的「胞波」（緬語音譯，同胞之義）情誼，「我們對緬甸人民遭受的地震災害感同身受。中方願根據緬方需要，盡己所能向緬甸災區提供緊急人道主義救援和支持，幫助緬甸人民抗震救災、渡過難關。」

緬甸28日地震，該國首都奈比多地震後受損的建築。（新華社）
緬甸28日地震，該國首都奈比多地震後受損的建築。（新華社）

地震 緬甸 緬甸強震

延伸閱讀

緬甸強震規模7.7還是8.2？ 氣象署地震測報中心主任解釋了

父愛偉大！緬甸強震 曼谷泳池玻璃牆被震碎…父腳踩碎片抱2孩逃命

緬甸強震 華航免收泰、緬機票退改票手續費

緬甸地震 1失聯台灣人平安無事

相關新聞

美地質調查局估計緬甸恐逾萬人罹難！泰國增至10死、101人失蹤

緬甸中部28日發生規模7.7強震，緬甸軍政府當天公布地震傷亡人數，已知至少144人罹難、超過700人受傷。美國地質調查局...

緬甸強震規模7.7還是8.2？氣象署地震測報中心主任解釋了

緬甸中部昨天發生強震，地震規模是7.7還是8.2？媒體報導不一。對此，氣象署地震測報中心主任吳健富表示，美國USGS是震...

父愛偉大！緬甸強震 曼谷泳池玻璃牆被震碎…父腳踩碎片抱2孩逃命

緬甸於3月28日發生規模7.7大地震，震源深度30公里，強震波及鄰近的泰國首都曼谷和清邁，當地居民和遊客同樣感受到劇烈...

紅十字會估緬甸強震至少300死 居民怕餘震露宿街頭不敢回家

緬甸28日下午發生強震，整晚都可感受到一波接一波的餘震，當地居民表示，根本不敢待在屋內，只能在街頭找地方棲身。Chan ...

緬甸強震6省進入緊急狀態！罕向國際求援 川普說話了

緬甸中部28日發生規模7.7強震，緬甸軍政府領袖敏昂萊罕見發出國際人道援助請求，已知至少144人罹難、超過700人受傷，...

緬甸8.2強震災情為何那麼嚴重？專家曝主因：破壞力前所未見

緬甸中部地區28日發生規模8.2強震，震央位在實皆省（Sagaing），震源深度僅約10公里，連鄰國泰國亦感受到強烈撼動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。