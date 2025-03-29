緬甸強震規模7.7還是8.2？氣象署地震測報中心主任解釋了

緬甸中部昨天發生強震，地震規模是7.7還是8.2？媒體報導不一。對此，氣象署地震測報中心主任吳健富表示，美國USGS是震矩規模（Mw），泰國是芮氏規模（Ml），氣象署在引述時會再加註，「震矩」規模7.7，或是「芮氏」規模8.2。

吳健富說，在地震學上，一個地震所釋放的能量是單一的數值，計算地震規模是透由量測地震波相振幅大小來計算，因此地震規模計算結果，將會受到所使用的地震波相不同，而得到不同的規模數值。

他說，在泰國，因為距離震央較近，高頻、低頻波都能看到；而美國USGS設在全球各地的地震站，因為距離震央較遠，高頻波在傳遞過程大多被地層吸收，因此儀器看到的多是低頻波。以上述兩國看到（儀器量測到）的波相去計算地震規模，結果自然會不一樣。

「簡單說，美國USGS是震矩規模，泰國是芮氏規模」，吳健富表示，因此氣象署在引述時，會再加註震矩規模7.7，或是芮氏規模8.2。

至於媒體省略震矩或芮氏2字，只簡稱規模7.7或規模8.2，吳健富表示，確實不能算錯，只是閱聽者容易混淆，接下來可能就出現那個國家定的規模比較準的問題了。