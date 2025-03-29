聽新聞
0:00 / 0:00
紅十字會估緬甸強震至少300死 居民怕餘震露宿街頭不敢回家
緬甸28日下午發生強震，整晚都可感受到一波接一波的餘震，當地居民表示，根本不敢待在屋內，只能在街頭找地方棲身。Chan Aye Tha San城居民表示：「網路、WI-FI都中斷，停電，市內電話也撥不通」。另一位實皆的居民表示，他原本還有在計算餘震次數，後來放棄，因為太多了。
緬甸的警消人員在瓦城徹夜從倒塌的大樓中，搜尋生還者。居民表示，整座城市的民眾幾乎都外出了，街頭擠滿人群，沒有人敢待在室內。氣象局也提醒民眾，注意餘震，可能跟主震一樣強。
據悉緬甸實皆省橫跨伊洛瓦底江的實皆大橋（建於1987年）在劇烈震動中斷裂，多輛車輛墜江，交通動脈中斷，瓦城省超300棟建築倒塌，包括醫院、學校和19世紀皇家宮殿，世界文化遺產摩訶牟尼佛塔頂裝飾墜落。緬甸紅十字會初步統計顯示，至少300人死亡、1500人受傷，數百人被困廢墟等待救援。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言