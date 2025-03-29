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紅十字會估緬甸強震至少300死 居民怕餘震露宿街頭不敢回家

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
緬甸28日發生強震，歷史名城瓦城震後一片斷垣殘壁。新華社
緬甸28日發生強震，歷史名城瓦城震後一片斷垣殘壁。新華社

緬甸28日下午發生強震，整晚都可感受到一波接一波的餘震，當地居民表示，根本不敢待在屋內，只能在街頭找地方棲身。Chan Aye Tha San城居民表示：「網路、WI-FI都中斷，停電，市內電話也撥不通」。另一位實皆的居民表示，他原本還有在計算餘震次數，後來放棄，因為太多了。

緬甸的警消人員在瓦城徹夜從倒塌的大樓中，搜尋生還者。居民表示，整座城市的民眾幾乎都外出了，街頭擠滿人群，沒有人敢待在室內。氣象局也提醒民眾，注意餘震，可能跟主震一樣強。

據悉緬甸實皆省橫跨伊洛瓦底江的實皆大橋（建於1987年）在劇烈震動中斷裂，多輛車輛墜江，交通動脈中斷，瓦城省超300棟建築倒塌，包括醫院、學校和19世紀皇家宮殿，世界文化遺產摩訶牟尼佛塔頂裝飾墜落。緬甸紅十字會初步統計顯示，至少300人死亡、1500人受傷，數百人被困廢墟等待救援。

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