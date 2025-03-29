緬甸強震6省進入緊急狀態！罕向國際求援 川普說話了

緬甸中部28日發生規模7.7強震，緬甸軍政府領袖敏昂萊罕見發出國際人道援助請求，已知至少144人罹難、超過700人受傷，死傷人數預計將持續攀升。美國總統川普表示，美國已與緬甸當局保持聯繫並將提供協助。

彭博資訊報導，緬甸已接受印度和區域災害管理和東盟人道主義援助中心（AHA）的援助邀請；歐盟執委會主席范德賴恩表示，歐洲已準備好提供支持；聯合國已承諾為該地區的初步救援工作撥款500萬美元。

緬甸國家媒體報導，緬甸多地區有多座橋梁和建築物倒塌。緬甸國家行政委員會表示，首都奈比多和第二大城瓦城（曼德勒）等6個省進入緊急狀態。

倫敦大學學院地球物理與氣候災害名譽教授Bill McGuire直言，緬甸建築物的品質很可能不足以承受此次程度的搖晃，預計傷亡人數將大幅上升，並補充說，地震發生在南北走向的實皆斷層（Sagaing Fault），靠近人口密集區域。

由於緬甸內戰已持續4年，許多地區難以進入，目前不清楚軍方將提供哪些救援工作，但軍政府過去鮮少在災害後請求國際援助，可見傷亡規模非同小可。

美國總統川普28日在白宮也表示，此次事件相當可怕，已與緬甸保持聯繫，並向緬甸提供協助。