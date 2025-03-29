緬甸地震 屏東40人搜救隊清晨整裝出發

3月28日下午，緬甸中部發生強震（震矩規模7.7、芮氏規模8.2），截至3月29日已知緬甸至少144死、732人受傷，由於震災範圍廣泛，傷亡數字仍有可能增加。本文作者楊智強，現職為自由記者，長期致力於緬甸採訪報導，2024年開始經營「邊境之眼」緬甸報導新聞網站。

2025-03-29 10:38