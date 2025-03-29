美地質調查局估計緬甸恐逾萬人罹難！泰國增至10死、101人失蹤

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聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
緬甸中部28日發生規模7.7強震，搜救人員持續救援。歐新社
緬甸中部28日發生規模7.7強震，搜救人員持續救援。歐新社

緬甸中部28日發生規模7.7強震，緬甸軍政府當天公布地震傷亡人數，已知至少144人罹難、超過700人受傷。美國地質調查局（USGS）估計，緬甸總死亡人數恐超過1萬人。

美國地質調查局（USGS）已發布紅色預警，警告稱可能造成大量人員傷亡和大面積破壞，災害可能波及範圍廣泛。

緬甸軍政府領袖敏昂萊28日透過國家電視台宣布，當天的強震造成至少144人罹難、超過700人受傷，是緬甸軍政府首次公布強震傷亡數據。

央視報導指，中國雲南救援醫療隊一行37人，在29日清晨6時30分，由昆明長水國際機場包機，飛往緬甸震區協助救援，並攜帶大量應急搜救設備和救援物資。

此外，受地震波及的泰國曼谷，有一棟興建中的大樓倒塌，CNN引述曼谷副市長Tavida Kamolvej指出，曼谷至少10人死亡，另有16人傷，101人失蹤。

地震 緬甸 緬甸強震

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