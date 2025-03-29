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緬、泰無留學生傷亡 外交部掌握搶救狀況
緬甸昨發生芮氏規模七點七強震，泰國部分地區也受影響。
賴清德總統在臉書表示，已請我駐緬甸代表處、駐泰國代表處了解當地災情資訊、掌握國人受災情況。
至於留學生的部分，我教育部表示，經了解，目前緬甸、泰國並無我國留學生傷亡情形，不過由於緬甸部分地區因地震而通訊不穩，將持續追蹤與聯繫。
教育部表示，我國並無大學以上學生於緬甸求學，台商子女就讀仰光之高中以下學校者約卅位，目前均安。至於我國在泰國留學生共計二○二人，目前透過台灣同學會社群了解並無傷亡情形。
教育部也提醒，國人如在緬甸境內遇緊急情況須求助，可洽駐緬甸代表處，境內請撥09-257257575，或撥緊急聯絡手機電話0800-085-095。
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