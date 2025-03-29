緬甸規模7.7強震恐數千死傷 軍政府罕見對外求援

緬甸中部當地時間廿八日中午發生芮氏規模七點七強震，震央鄰近第二大城瓦城，遠在千里之外的泰國曼谷都感受到強震，造成一棟興建中大樓倒塌，至少三人死亡、八十一人被活埋。緬甸逾一四四人罹難，軍政府罕見對外求援。美國地質調查局示警，這種規模的強震恐導致數千人罹難。

首都奈比多等六地進入緊急狀態

震央在實皆市（Sagaing）西北方約十六公里處，深度僅十公里。強震後約十二分鐘，實皆南方約十八公里處又發生規模六點四餘震，震源深度同為十公里。除了泰國受影響，中國大陸雲南都感受地震威力，至少兩人輕傷。

這次震央距離緬甸古都及佛教中心瓦城約十七點二公里，當地人口約有一百五十萬人。強震後軍政府宣布，緬甸中部大部分地區，包括瓦城和與首都奈比多等六地進入「緊急狀態」。

瓦城近年來因內戰受嚴重影響，如今再遭地震襲擊，城內歷史悠久王宮部分建築嚴重損壞。瓦城跨越伊洛瓦底江的聯外大橋阿瓦橋被震垮，通往大城仰光的主要道路多處受阻，供電和網路也都中斷。

一名居民受訪時說，「我們社區發生火災，很多人受傷，一些人恐怕已經喪命」。當地民眾表示，瓦城多棟高樓倒塌，民眾憂心有人受困其中。地震發生後，軍政府幾個官方網站都無法登入。

英國衛報報導，緬甸軍政府罕見向國際求助，「我們希望國際社會盡快提供人道援助」。印度、法國等多國已表明將盡快提供援助。

路透廿八日深夜引述國營緬甸廣播電視台報導，緬甸軍政府領袖敏昂萊宣布，強震已造成至少一四四人罹難，七三二人受傷。法新社報導，奈比多的醫師表示，僅在當地至少就有廿人罹難。

緬甸的搜救隊員告訴英國廣播公司（ＢＢＣ），這場強震確切死亡人數目前還不得而知，「但至少有數百死」。

泰國曼谷一座興建中的大樓倒塌，搜救人員在瓦礫堆中搶救傷者送醫。（法新社）

曼谷大樓倒塌 81人遭活埋

泰國全國都感受到強震威力，曼谷大批民眾驚恐逃往街頭，興建中的審計長公署新辦公大樓因強震應聲倒塌。這棟卅層的大樓耗資約台幣廿一億元，二○二○年動工，因新冠疫情一度暫停，目前已蓋到最高層。泰國當局說，倒塌造成三人喪生，八十一人失蹤，恐遭活埋。泰國總理貝東塔在強震後宣布曼谷進入緊急狀態，泰國證券交易所廿八日也因地震影響停止交易。曼谷捷運系統暫時停駛，曼谷蘇凡納布國際機場也一度中止航班起降。政府宣布，全國學校暫時關閉。

30層大樓夷為平地 泰國曼谷興建中的審計長公署辦公大樓廿八日受緬甸強震影響倒塌，搜救人員在現場搜尋受困者。（路透）