緬甸「最糟糕的時刻」 美地質調查局：1300萬人受影響

緬甸中部廿八日發生規模七點七強震，國際特赦組織緬甸研究員弗利曼向英國廣播公司（ＢＢＣ）表示，這場地震對緬甸而言，發生點無疑是在「最糟糕的時刻」。

美國地質調查局（ＵＳＧＳ）示警，緬甸這次強震屬大規模災難，可能有多達一千三百萬人受到「強烈」甚至「嚴重」的震動影響，恐將有數千人罹難。

緬甸因二○二一年的軍事政變引發內戰，該國已有超過三百萬人流離失所。據聯合國估計，該國逾三分之一的人口需要人道援助，而這場地震發生的時刻，正逢美國凍結大部分外援，進而影響緬甸人權與人道救援。九名知情人士向路透表示，由於美國總統川普解散美國對外援助機構，導致發生重大緊急情事，美國國際災難與危機援助卻無法部署。

地震震源位於緬甸中部實皆市，接近第二大城瓦城，弗利曼形容該地帶為當前內戰衝突的「心臟地帶」。「那裡的居民已面臨很多問題—軍方空襲、叛軍與軍方的衝突，以及各個城鎮被不同勢力控制」，再加上地震，救援工作將更形複雜。

他指出，緬甸軍方有「曾拒絕向抵抗地區提供援助的大量紀錄」，並呼籲軍政府「允許人道援助不受阻礙進入災區」，與優先考慮「民眾的需求」。

ＢＢＣ指出，援助機構正急於評估緬甸的人道需求並計畫因應方案。緬甸因軍事統治而與外界隔絕，援助人員恐需一段時間才能進入。

不過，法新社報導軍政府罕見地向國際社會請求援助。軍政府發言人紹敏通在首都奈比多的一間醫院向記者說，「我們希望國際社會儘快提供人道援助」。

此次震央位於中部瓦城（曼德勒）附近的實皆西北十六公里，坐落於首都奈比多以北約一百公里區域，地震深度僅約十公里。根據ＵＳＧＳ的說法，緬甸的廣大區域在地震期間有可能已處於土壤液化影響之下。