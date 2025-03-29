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「震快1分鐘 沒遇過這麼大的」 大規模傷亡區 奈比多醫院塞爆

聯合報／ 編譯羅方妤、記者葉德正／綜合報導
緬甸志工28日在首都奈比多一座遭強震破壞的建築附近搜尋倖存者。美聯社
緬甸志工28日在首都奈比多一座遭強震破壞的建築附近搜尋倖存者。美聯社

緬甸廿八日下午發生芮氏規模七點七強震，首都奈比多、最大城仰光和第二大城瓦城陸續傳出災情，目擊者稱多座建築倒塌，道路因強震而隆起破裂。儘管軍政府統治導致災情資訊取得困難，但各間外媒仍透過拍攝照片和訪問當地居民，取得災情相關說法和影像。

瓦城距離震央約十七點二公里。來自當地的社群媒體貼文也顯示，倒塌建築和殘磚破瓦散落在街道上。一名目擊者告訴路透：「所有東西開始搖晃時，我們全都跑到屋外。我親眼目睹一座五層樓的建築物倒塌。鎮上每個人都跑到街上，沒有人敢回到室內。」

仰光目擊者表示，許多人在強震發生時逃離建築物，有人說自己當時快被嚇死了。民眾在地震發生後紛紛致電親友報平安，導致當地通訊出現壅塞。

奈比多建築物則隨著地震來襲搖晃，天花板掉落碎片。穿制服的工作人員衝出去，有人發抖流淚，其他人則抓起手機聯絡親人。附近的道路因地震而彎曲斷裂，通往該市最大醫院之一的道路塞滿了車輛。法新社拍到的照片顯示，醫院急診中心有部分建築倒塌，倖存者在醫院外等待醫療援助。

這間擁有千個床位的醫院在地震發生後，很快就被宣布為「大規模傷亡區」，救護車則穿梭在車陣之間，傷者正在街上接受治療，擔架上掛著點滴。

瓦城在地華人心有餘悸說，前一、兩個月曾有兩次小地震，但從沒遇過如此大規模強震，周邊不少房子傾斜，大家都擔心還有餘震。

住在瓦城的陳媽媽說，中午突然天搖地動，家中許多擺設都掉落地面，房子出現不少破損，不過好險家人都及時躲避，所幸沒人損傷，一開始對外聯繫一度中斷，不過下午已陸續恢復，已能對外聯繫報平安。

「沒遇過這麼大的地震」，住仰光的陳先生晚間說，地震約發生在中午十二點五十五分，大部分民眾正在午休，前一、兩個月緬甸也曾有兩次小地震，本以為只是跟之前一樣，沒想到一震就震了快一分鐘，公司緊急疏散所有員工，「到現在還在暈」。陳先生說，目前緬甸沒有聽說宣布進入緊急狀態，家人沒事，只有老家牆壁裂損，希望能趕快度過這次危機。

緬甸首都奈比多的佛塔因強震受損。（美聯社）
緬甸首都奈比多的佛塔因強震受損。（美聯社）

地震 緬甸 緬甸強震

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