「沒防災觀念 震後市區一片混亂」震央千里之外 曼谷至少4死50傷

泰國曼谷廿八日受到緬甸強震影響，曼谷恰圖恰區一棟興建中大樓倒塌，至少四死五十傷，八十一人失蹤。總理貝東塔宣布曼谷進入緊急狀態，召開緊急會議應變災情並發布緊急全國性警報，提醒民眾可能發生餘震。

曼谷捷運系統「空鐵大眾運輸鐵路系統」暫時關閉。曼谷蘇凡納布國際機場則曾短暫中止航班營運廿分鐘，但已恢復服務。泰國證券交易所廿八日強震後也停止交易。

美聯社報導，泰國救援人員向記者表示，他們從倒塌大樓救出七人，估計恐有八十一人受困瓦礫堆。

曼谷很少發生地震，缺乏建築防震法規，這次緬甸強震震央距離曼谷約一千公里，但曼谷搖晃劇烈，恐造成多棟高樓建築物受損。曼谷市長查察表示，檢查工作仍在進行，並呼籲市民保持警惕。

旅居泰國的部落客「泰國清邁象」在社群臉書透露，倒塌的建築是全新的審計署辦公大樓，高卅層，占地約四點四公頃。因多人受困，目前已有超過百輛救難車輛在現場待命，坦言「泰國對於這種災難經驗不足，大家手忙腳亂」。強震發生當下貝東塔正在普吉島開會。她很快宣布曼谷進入緊急狀態。

曼谷的台灣人直言，曼谷人並未有防災觀念，震後市區一片混亂，交通堵塞，餐廳多未營業。交通部觀光署則說，目前未接獲旅行社通報有團體受到地震影響。

品保協會祕書長吳美惠表示，目前掌握當地狀況，並沒有景點因地震受到影響，行程也未受影響；緬甸基本上沒有團，多半是商務客。至於尚未出團的團體，是否因地震達停止出團，或是警告非必要前往的相關標準，再由觀光署發布。

日本ＹＫＴ旅遊集團駐曼谷分公司總經理李承仲表示，地震發生後，大家都跑到街上避難，辦公室也提早下班，遇上周末車潮，曼谷路況塞爆。