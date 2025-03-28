緬甸強震 華航免收泰、緬機票退改票手續費
緬甸今天下午發生規模7.7強震，連泰國首都曼谷都感到強烈搖晃。華航宣布免收泰國、緬甸機票退、改票手續費。
鑒於緬甸發生地震，華航秉持旅客安全至上及盡力協助國人的原則，凡持本公司 2025 年 4 月 15 日前往返泰國曼谷、清邁及緬甸仰光的機票，更改訂位或退票將免收手續費，旅客可洽本公司客服中心、各地分公司或原開票旅行社協助處理。本公司後續將視各場站實際狀況因應調整，詳細規定請參考本公司官網資訊。
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