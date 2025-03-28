緬甸7.7地震／泰國損害重大宣布全國停課 國防部成立指揮中心
緬甸中部當地時間今天中午發生芮氏規模7.7地震，東部鄰國泰國也感受劇烈搖晃，受到重大損害，首都曼谷有多棟建築物倒塌。泰國政府已下令全國學校停課，並成立指揮中心。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，泰國副總理兼國防部長普譚（Phumtham Wechayachai）表示，這種事件「100年來從未發生過」，「教育部已下令關閉全國所有學校，並指示學生返家」。
曼谷位於緬甸震央以南約1000公里處，當地發生致命的建築物倒塌事件後，泰國當局呼籲位於高樓大廈的人「立即撤離」。普譚強調，當局正以「最謹慎態度」檢查高樓，並敦促醫院檢查建物結構損壞的情況。
他還指出，泰國公共衛生部和教育部已協調救援工作；國防部則設立指揮中心，確保所有政府官員都瞭解情況。
印度媒體NewsX報導，曼谷市長查察（ChadchartSittipunt）下令立即設立地震應變指揮中心，負責協調全市各區和醫院的工作，以評估損害並指揮救援行動。
根據報導，警方被派往協助疏散危樓中的民眾，為防止進一步混亂，警方也啟動交通管制。
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