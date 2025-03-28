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緬甸軍政府首公布地震傷亡 已知144死、超過700人受傷

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地牛翻身不意外？緬甸重大斷層帶沉寂200年 科學家：早通知政府

中央社／ 新加坡28日綜合外電報導
緬甸今天發生規模7.7強震。 歐新社
緬甸今天發生規模7.7強震。 歐新社

緬甸今天發生規模7.7強震，新加坡地球觀測站（Earth Observatory ofSingapore）首席研究員韋生吉告訴美國有線電視新聞網（CNN），當地發生如此大地震「並非出乎意料」。

根據美國地質調查所（USGS）的說法，這場地震發生在當地時間今天中午12時50分，震央在緬甸中部城市實皆（Sagaing）西北方約16公里處，深度僅10公里。

緬甸第2大城瓦城（Mandalay）位在實皆東北方僅17.2公里處。位於震央以南約1000公里處的泰國首都曼谷甚至也有建築物被震倒。

調查緬甸地震危險已有10年之久的韋生吉指出，這場地震發生在實皆斷層（Sagaing Fault）的一個區段，而這條重大斷層帶在歷史上發生過不只1次大地震。

他說：「大約200年以來，這裡一直沒動靜。（但）根據歷史研究和現代地球物理學的調查，我們（已知）...這道斷層的這一區段很可能不久後將爆發大地震。」

「因此對我們來說，這場地震不意外。」韋生吉並表示，他先前便已將相關風險通知緬甸的政府和科學家。

緬甸今天發生規模7.7強震。聯合報製表
緬甸今天發生規模7.7強震。聯合報製表

地震 緬甸 緬甸強震

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