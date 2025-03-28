聽新聞
0:00 / 0:00
地牛翻身不意外？緬甸重大斷層帶沉寂200年 科學家：早通知政府
緬甸今天發生規模7.7強震，新加坡地球觀測站（Earth Observatory ofSingapore）首席研究員韋生吉告訴美國有線電視新聞網（CNN），當地發生如此大地震「並非出乎意料」。
根據美國地質調查所（USGS）的說法，這場地震發生在當地時間今天中午12時50分，震央在緬甸中部城市實皆（Sagaing）西北方約16公里處，深度僅10公里。
緬甸第2大城瓦城（Mandalay）位在實皆東北方僅17.2公里處。位於震央以南約1000公里處的泰國首都曼谷甚至也有建築物被震倒。
調查緬甸地震危險已有10年之久的韋生吉指出，這場地震發生在實皆斷層（Sagaing Fault）的一個區段，而這條重大斷層帶在歷史上發生過不只1次大地震。
他說：「大約200年以來，這裡一直沒動靜。（但）根據歷史研究和現代地球物理學的調查，我們（已知）...這道斷層的這一區段很可能不久後將爆發大地震。」
「因此對我們來說，這場地震不意外。」韋生吉並表示，他先前便已將相關風險通知緬甸的政府和科學家。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言